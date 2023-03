Amici 22 serale, Aaron Cenere si ritira?/ “Ma che ca**o ci sto a fare?”

Amici 22 di Maria De Filippi: Aaaron Cenere replica alle critiche, in vista del serale

É un Aaron Cenere deluso il concorrente finito in preda ad uno sfogo, che potrebbe rivelarsi il preludio ad un ritiro, con il serale del talent ormai alle porte. Dopo il traguardo della promozione alla fase serale della competizione dei talenti di Amici 22, conseguito grazie ai consensi dell’ala protettrice e suo mentore Rudy Zerbi e il beneplacito degli altri insegnanti competitor, in primis le primedonne di categoria canto Arisa e Lorella Cuccarini, Aaron si dice ora intollerante alle critiche espresse da quest’ultime. Delle opinioni che mettono in discussione il cantautore di Universale, in sede di formazione delle 3 squadre rivali, che si registra in vista del via al serale di Amici 22.

A detta della Cuccarini e Arisa, Aaron Cenere canterebbe per autocompiacimento e non per la vocazione al fine di emozionare l’orecchio pubblico e mancherebbe della dote della comunicazione musicale, come intermediario tra il senso di una canzone e l’ascoltatore.

Aaron Cenere si ritira? La replica alle insegnanti avverse di Amici 22

E una volta apprese, così come svela il daytime di Amici 22 datato 14 marzo 2023, Aaron Cenere contesta tutte le dichiarazioni critiche, in uno sfogo duro. In confidenza con i compagni di studio, al talent show, quindi si palesa in preda ad una crisi: “Ma allora che cacchio ci sto a fare qua? -si chiede e chiede ai presenti visibilmente provato, tanto che alla visione delle immagini dello sfogo i telespettatori attivi online temono che il momento di crisi possa rivelarsi un ritiro annunciato per lui-, no, ma veramente… ma a me di cantare e basta che mi frega?”. E Cricca, prontamente gli replica: “Dimostra che non é cosí”. “Guardami, di questa cosa, cosa ti fa male?”, incalza Aaron, NDG, a cui il cantautore in crisi ad Amici 22 prontamente poi spiega, in un affondo ai danni delle insegnanti avverse: “questa cosa é colpire un ragazzo su una cosa furbissima… ‘Sono bravo in performance, ma non arrivo’. Quindi che sono? Un circo?”.

Aaron dopo aver ascoltato i commenti dei professori si sfoga con i compagni in casetta #Amici22 pic.twitter.com/8B6y8KylE7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 14, 2023

