Amici 22 serale, Arisa e Raimondo Todaro sfidano tutti/ Le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, serale: Raimondo Todaro e Arisa uniscono le forze contro le squadre avversarie

Quando ormai si avvicina il via al serale di Amici 22, la squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Arisa trae un bilancio, in una guerra aperta alle squadre competitor, con annesse reazioni, al talent. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici datato 14 marzo, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Nel momento della presentazione della nuova squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Arisa, entrambi i caposquadra, l’insegnante di danza Raimondo Todaro e l’insegnante di canto Arisa, si dicono fieri dei rispettivi allievi nel team per poi registrare i loro pareri sulle squadre competitor. “Io personalmente sono sereno e tranquillo, so di avere due campioncini…-esordisce Raimondo Todaro-, a Mattia Zenzola dico che ci sei riuscito… ce l’abbiamo fatta… finalmente sei al searle e hai la possibilità di esprimerti in coppia… fai cose con facilità estrema e su Alessio Cavaliere dico che non ho niente da dirti… hai segnato l’ingresso con il botto”. E Arisa si dichiara orgogliosa dei suoi allievi, i cantanti Wax e Federica Andreani: “di voi mi piace l’idea che siate quelli della strada, che amando la loro passione riescono a stravolgere le loro vite..”.

Sei Donne – Il mistero di Leila 2 si farà?/ Anticipazioni e ipotesi sulla seconda stagione

Raimondo Todaro e Arisa dichiarano guerra agli avversari: le reaction

L’attacco agli avversari, poi, non può mancare, in vista del via al serale di Amici 22. A detta di Raimondo Todaro le squadre competitor non sono imbattibili, seppur “ben attrezzate”. Tuttavia, non manca la critica di squadra alle squadre avversarie: Della maestra Alessandra Celentano, l’allievo Gianmarco Petrelli é “l’anello debole, tecnicamnete sotto a Mattia e Alessio e sono sorpreso che lei lo voglia al serale, quando ha ad oggi predicato il contrario… Lui non ha belle linee”. Ramon Agnelli non si direbbe impeccabile, neanche dal punto di vista della precisione tecnica, soprattutto in fatto di “pezzi che non rientrino nello stile, da repertorio”. Isobel Fetiye Kinnear é “tanta roba… completa… saranno belle sfide”. Per Arisa, poi, “Aaron Cenere ha un’emotività che non riesce ad esprimere, sempre bravo ma non riesco ad empatizzare con l’artista”. “Piccolo G a volte fa prevalere questo suo scoramento. Si sente il figlio di Calimero e questa cosa compromette la sua resa”. Per Raimondo Todaro, poi, Megan Ria é da ritenersi “meno competitiva di altri talenti”. Maddalena Svevi é da ritenersi un buon elemento nel ballo, nei pezzi fluidi e morbidi, meno competitiva é invece nei pezzi dinamici. Samuele Segreto é sempre piaciuto come avversario a Todaro, seppur ritenuto non imbattibile nella categoria hip hop rispetto all’allievo Alessio Cavaliere.

Luca Onestini: "Ritorno di fiamma con Ivana? Vedremo dopo il GF Vip"/ "Un figlio con lei? Penso che…"

Per Arisa, Cricca “é un bel ragazzo, che canta e non ha abbastanza empatia con l’ascoltatore, ma é concentrato su se stesso”. NDG darebbe l’impressione, in tenuta di performance, che voglia.finire in fretta e che sia in stato di ansia continuo. Su Angelina Mango, Arisa non lesina parole di consenso nel canto, “un dieci sempre come voti, é perfetta e ogni volta mi meraviglia” ma al confronto con la allieva Federica Andreani appare un “mostro di bravura” mentre quest’ultimo vanta di essere un “mostro di comunicazione”. Ma come reagiscono i competitor alle critiche di Arisa e Raimondo Todaro, che insieme formano la nuova squadra del serale di Amici 22?

Amici 22 serale, Arisa e Raimondo Todaro sfidano tutti/ Le reazioni

“Non credo di non essere potente ed esplosiva” -fa sapere Maddalena Svevi, seguita poi dall’altra ballerina Megan Ria che replica all’ex professore Raimondo Todaro- “io penso che questo lo dica perché io non sono nella sua squadra, ma se sono arrivata qui anche per merito suo”. Per la quota ballo Gianmarco Pestelli poi replica palesandosi consapevole di non piacere a Todaro, visti i precedenti tra “sfide, compiti con lui. Rimane della sua e se la maestra Alessandra Celentano mi porta al serale un motivo ci sarà…”. Per la quota canto, Cricca ammette che “Le emozioni non sempre le faccio uscire e Arisa non ha tutti i torti…”. Per NDG, “sicuramente le esibizioni le ho vissute con ansia ma non vedo l’ora di sciogliere le paure”. Angelina Mango si dice d’accordo sul fatto che “Federica Andreani sia estremamente comunicativa e sono contenta di stupire Arisa”. Piccolo G si dice ” felicissimo, perché mi riconoscono tutti un’identità e per me é già un ottimo traguardo e al serale mi farò vedere in altre vesti”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA