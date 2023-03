Amici 22 serale, cambiano i giudici: chi sono?/Il ruolo di Bravi, Malgioglio e Giofré

Amici 22 di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi sono i nuovi giudici

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di cui, intanto, spunta lo spoiler che vede Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré confermati come giudici. A rendere nota la prima grande anticipazione TV é direttamente il profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi, che nella grande attesa per il via al serale di Amici 22, previsto con la puntata di inizio in prima serata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity il 18 marzo 2023, intanto, preannuncia i nuovi giudici. Stando al curioso spoiler TV di questo ore é possibile dedurre che al serale di Amici 22, almeno non per la prima puntata in arrivo, non sarebbero confermati i giudici uscenti dal serale di Amici 21 Stash Fiordispino dei The Kolors, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia.

E ciascuna new entry nel cast della giuria adibita alle votazioni, per il serale di Amici, viene ora presentata come una dei nuovi giudici. Da qui, quindi, nasce spontaneo un quesito: che il serale di Amici 22 possa avere più di tre giudici, destinati ad alternarsi l di puntata in puntata?

Amici 22 di Maria De Filippi: l’ingaggio di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré nel cast della giuria del serale

Nel frattempo, lo spoiler su Instagram indica il paroliere e opinionista TV Cristiano Malgioglio, il cantautore Michele Bravi e il ballerino nonché ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Giuseppe Giofré, come i giudici alla prima puntata della fase TV all’orizzonte: “è uno dei giudici del Serale di #Amici22 in onda da sabato 18 Marzo in prima serata su Canale 5”, scrive a corredo della caption di un video, per ciascuno dei neo giudici, il profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi. Una notizia che, intanto, manda i telespettatori attivi via social letteralmente in visibilio, tra le reazioni di consenso più disparate al rinnovato cast di Amici.

Non ci resta che attendere il nuovo appuntamento TV, per saperne di più.

