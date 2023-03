Amici 22 serale, chi é il vincitore?/ Mattia Zenzola in testa: parlano le scommesse

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é il favorito tra i candidati alla vittoria del talent

Quando é ormai alle porte il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, le quote di scommesse dei bookmakers vedono Mattia Zenzola come il favorito tra i concorrenti candidati alla vittoria del talent show targato Mediaset. I 15 concorrenti promossi alla fase serale di Amici 22 sono divisi in tre squadre seraliste, tra loro competitor. Ciascuna di esse é capeggiata da una coppia di insegnanti rappresentanti delle discipline di studio al talent, uno di canto e uno di ballo. E il candidato favorito al trionfo finale tra i talenti concorrenti, stando alle quote di scommesse lanciate dai bookmakers al sondaggio di Reality House indetto sulla finale del serale di Amici 22, é il ballerino allievo di Raimondo Todaro: Mattia Zenzola.

Al quesito preposto al sondaggio web, aperto all’opinione dei telespettatori attivi via Instagram -sul vincitore del serale di Amici 22- il verdetto online vede Mattia Zenzola dato per favorito con una percentuale di preferenze impressionante, che é superiore al 60%. Così come si rileva dalla classifica data dalle scommesse dei telespettatori relative al possibile vincitore di Amici 22, il ballerino latinista Mattia é in pole e distante anni luce dagli altri classificati. Lui é seguito, alle spalle, dalla cantante Federica Andreani, seconda classificata con la scarsa percentuale della chance di un trionfo pari al 10% e l’altra cantante Angelina Mango é terza, quotata con il solo 6% della probabilità di rivelarsi la vincitrice:

1. Mattia Zenzola (primo classificato nell’ordine di arrivo di Amici 22, secondo le scommesse web), quotato con il 61%

2. Federica Andreani (seconda) 10%

3. Angelina Mango (terza) 6%

4. Samuele Segreto (quarto) 4%

5. Isobel Fetiye Kinnear (quinta) 3%

6. Alessio Cavaliere (sesto) 3%

7. Maddalena Svevi (settimo) 2%

8. Aaron Cenere (settimo) 2%

9. NDG (settimo) 2%

10. Wax (settimo) 2%

11. Gianmarco Petrelli (ottavo) 1%

12. Ramon Agnelli (ottavo) 1%

13. Cricca (ottavo) 1%

14. Megan Ria (nona ed ultima) 0%

15. Piccolo G (nono ed ultimo) 0%

Megan Ria e Piccolo G sono i meno quotati alla vittoria di Amici 22: le scommesse web

E se Mattia Zenzola si preannuncia essere uno dei concorrenti favoriti dal supporto del pubblico, Megan Ria e Piccolo G ad ex-aequo si direbbero, al momento, i più quotati tra i candidati alla possibilità di un’eliminazione imminente, al serale di Amici 22. Quest’ultimi due concorrenti, nella classifica che si delinea sul vincitore del talent indicato dalle scommesse dei telespettatori attivi nel web, si posizionano insieme all’ultimo posto, tra i 15 talenti concorrenti in corsa.

