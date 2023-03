Amici 22 serale: chi sono gli eliminati?/ Tra Niveo e Benedetta Vari il ruolo inedito

Amici 22, Benedetta Vari e Niveo fuori dal serale: il motivo tra le anticipazioni TV

Mentre manca poco al via al serale di Amici 22, al talent si decretano i 2 eliminati, Niveo e Benedetta Vari. Le nuove ed ultime eliminazioni in vista del serale, nel mezzo della competizione tra i gironi delle categorie di concorrenti attivi al talent, rappresentanti di canto e ballo, sono stabilite alla nuova puntata di Amici 22. O almeno questo é quanto riportano le annesse anticipazioni TV, fornite da Superguida TV e Amici news. Le registrazioni TV del rinnovato appuntamento TV del pre-serale di Amici 22, in quanto ultima puntata prima del via al serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, decreta tra i 17 allievi in corsa 15 concorrenti ammessi all’attesa fase TV. Quella serale, che é presumibilmente in partenza nella primavera delle reti Mediaset, con il talent in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Ma chi sono i non concorrenti, in vista del serale di Amici 22? Con la decretazione dei 15 seralisti, nella puntata la cui messa in onda é prevista per il 12 marzo 2023, si stabiliscono due eliminazioni, quelle del cantante veterano e allievo di Lorella Cuccarini, Niveo, e la ballerina new-entry nonché allieva di Raimondo Todaro, Benedetta Vari. Il verdetto delle due eliminazioni giunge sulla base delle media ponderata delle votazioni degli insegnanti di canto (Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa) e ballo (Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano) adibite per le selezioni dei concorrenti seralisti. Accade al termine dei gironi di sfida nelle due categorie del talent-show: un girone di sfide nel canto tra i cantanti e un girone di sfide per il ballo tra i ballerini.

Tuttavia, inaspettatamente, ad Amici 22 si registra un conferimento spiazzante per la new entry nel cast degli allievi, eliminata in vista del serale di Amici 22. Si tratta di Benedetta Vari, una giovane promessa tra i futuri ballerini professionisti nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi: “Benedetta ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia Zenzola (come lei allievo di Raimondo Todaro, ammesso al serale, ndr) rimanendo così in casetta”, si legge tra gli spoiler TV dell’attesa ultima puntata nel pre-serale di Amici 22. Di conseguenza é possibile anticipare, quindi, che Benedetta Vari é una nuova figura professionista, tra i ballerini nel corpo di ballo, promossa al serale di Amici 22, complice molto probabilmente lo zampino di Raimondo Todaro, che avrebbe sognato a lungo la latinista da affiancare al pupillo Mattia, nei paso doble dal fuoco latin.

All’ingresso al talent show la latinista aveva commosso la produzione e i telespettatori del talent. Questo, svelando di aver abbandonato la danza per attivarsi in aiuto della madre, a cui veniva recentemente diagnosticata una malattia, per poi ammettere di aver rinunciato al lavoro al fine di prendere parte al talent. Ma a quanto pare, per la ballerina, giunge ora il momento del riscatto, grazie alla sua partecipazione ad Amici 22, con un futuro che si prospetta, almeno sul fronte professionale, roseo.











