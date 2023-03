Amici 22 serale, chi sono i giudici?/ Fuori Stefano De Martino, torna Pettinelli?

Amici 22 di Maria De Filippi, chi sono i giudici del serale? Stefano De Martino possibile addio e…

Il serale di Amici 22 di Maria De Filippi é dietro l’angolo e, intanto, l’annesso spoiler TV anticipa delle novità tra i giudici, menzionando Stefano De Martino e Anna Pettinelli, ma non solo. La fase TV serale di Amici 22, con il talent che chiama 15 concorrenti, tra aspiranti ballerini e cantanti, a intrattenere l’occhio pubblico in una sfida a squadre di canto e ballo, é in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata. La messa in onda prevista avviene in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Ma chi sono i giudici della sfida a squadre, che al serale sono chiamati alle votazioni sui concorrenti, con in palio il montepremi finale e altri riconoscimenti al talento?

Il trio dei giudici uscenti della scorsa edizione del serale di Amici 21, Stefano De Martino, Stash Fiordispino dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia potrebbe non confermarsi, integralmente o parzialmente, all’attesa fase TV di Amici 22. A quanto pare, in particolare Stefano De Martino potrebbe non ricoprire il ruolo, visti i suoi impegni televisiva in agenda che lo vedono collaborare a stretto braccio con la TV di Stato Rai, in primis al timone del programma da lui proposto come idea di format e condotto, ispirato ad un luogo a lui familiare e molto caro. Da aprile 2023 in poi, Stefano De Martino si vedrà impegnato alle prese con la conduzione di Bar Stella, lo show di seconda serata in onda su Rai 2. Per cui si direbbe improbabile che il ritrovato consorte di Belen Rodriguez possa coniugare l’impegno Rai con una riconferma sulle reti Mediaset, nel ruolo di giudice al serale di Amici 22.

E, sempre stando allo spoiler TV di Tag24, inoltre, anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia, appassionato fruitore delle arti, potrebbe non confermarsi nel ruolo di giudice al serale di Amici. Stash, ex Amici e leader della band pop-rock The Kolors, non avrebbe motivo per non riconfermarsi nel ruolo. Ma le trattative tra la produzione e i candidati al ruolo, per la formazione della giuria del serale di Amici 22, sarebbero ancora aperte.

Anna Pettinelli verso il ruolo inedito, ad Amici 22?

Ma non é tutto. Perché incalzata sulla voce che la vedrebbe in lizza per il summenzionato ruolo, Giorgia smentisce ogni suo coinvolgimento nella formazione della giuria adibita alle votazioni dell’atteso serale di Amici 22. Questo, mentre si alzano le quote di scommesse dei bookmakers che vedrebbero in lizza per il ruolo gli ex talenti concorrenti di Amici di Maria De Filippi, e cantanti, Irama e Annalisa. E le indiscrezioni non sono finite qui. Perché, inoltre, emerge che reduce dall’addio al talent show di Canale 5, l’ex insegnante di canto di Amici e voce on air su RDS, Anna Pettinelli, potrebbe debuttare nel ruolo di giudice al serale all’orizzonte, segnando il suo ritorno al programma prodotto e condotto da Maria De Filippi.

