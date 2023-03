Amici 22 serale: é scontro tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini/ “Porca miseria..”

Amici 22 di Maria De Filippi, il serale si preannuncia di fuoco: é scontro tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini

Il serale di Amici 22 di Maria De Filippi é dietro l’angolo e l’ultima puntata pre-serale del talent segna le scintille tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Il motivo del conflitto intestino di Amici 22? Nella puntata -epilogo del pre-serale, la produzione del talent offre la disponibilità a numero chiuso di accesso all’atteso serale del talent per 15 concorrenti, tra i 17 candidati all’upgrade. Una chance piuttosto divisiva, dal momento che divide l’opinione generale tra consensi e dissensi. In particolare, a dissentire, tra coloro i quali per effetto della chance si vedono costretti a rimettersi in gioco per ottenere la maglia dorata, da lui conquistata di recente e ora sottrattagli per un rinnovo della gara- é Ramon Agnelli. Il ballerino crede che non sia giusto il fatto che chi abbia la maglia debba ora riconfermarsi tra i seralisti, per la chance di accesso al serale estesa a 15 concorrenti.

Un’opinione appoggiata da un Rudy Zerbi che é su tutte le furie, scagliandosi contro i colleghi insegnanti, rei a suo avviso di non aver fatto selezione in modo trasparente eliminando i non-talenti: “Sei il primo che ha detto quello che veramente pensa. Perché vedere tanti ragazzi che si sono conquistati a fatica la maglia, porca miseria, e nessuno che dice sono inca***ato con quelli lì di fronte, che sono adulti che dovevano prendersi le responsabilità e non l’hanno fatto”.

Il talentscout ammetterebbe al serale al massimo 10 elementi, i soli talenti oggettivi nel canto e ballo, a prescindere dalle capacità acquisite dai candidati mediante lo studio delle discipline di categoria al talent show. Un appello che viene però fortemente contestato dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini, appoggiata dall’insegnante di ballo Raimondo Todaro. “La scuola deve premiare i meritevoli ma anche chi lavora sodo…-sentenzia la prof contro Zerbi, tacciandolo di incoerenza-, l’anno scorso hai mandato quattro al serale per la tua squadra”.

Raimondo Todaro interviene nello scontro, ad Amici 22

Altrettanto dura é la replica di Zerbi: “Ti vedo confusa tra talento e capacità… io mi diverto a Padel ma non sono un talento… se meritano in 10 andassero in 10…se fosse per te andrebbero in 45… Voi date il contentino”. E Raimondo Todaro non resta a guardare: “A me non piace che Rudy dica che Ramon è l’unico che sta dicendo cose giuste, perché ognuno ha il proprio pensiero”. Quindi, sottolinea rivolgendosi agli aspiranti seralisti di Amici 22 che la gara della vita sia un susseguirsi di prove no-stop e che a prescindere dai sì e i no, di pareri giudicanti, bisogna volere fermamente un sogno, per poterlo concretizzare: “Non verrete giudicati da sei persone, ma da sei milioni. Se siete convinti di valere ballate, è troppo facile dire mi dà la maglia il mio prof e finisce lì”.

La puntata finale del pre-serale, datata 12 marzo 2023, decreta alla fine 15 concorrenti, che così ottengono la maglia dorata per la fase in partenza il 18 marzo 2023, e i 2 eliminati Niveo e Benedetta Vari. Insomma, il serale di Amici 22, viste le premesse, si preannuncia a dir poco infuocato!











