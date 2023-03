Amici 22 serale: Federica si commuove sul palco/ La cover di Tango conquista Tananai

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani si commuove al ballottaggio ad eliminazione

Passano alla storia della TV made in Italy le immagini del serale di Amici 22 della commozione che vede Federica Andreani interrompersi nel canto della cover di Tananai, salvandosi così dal rischio eliminazione al talent con tanto di pronto sostegno del consenso social. Uno dei momenti tv più del momento é quello della commozione che, alla prima puntata nel serale del rinnovato talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, rischia di compromettere la corsa di Federica Andreani. La cantante e allieva protetta di Arisa crolla in lacrime mentre intona i primi versi tra i lyrics di Tango, brano dell’outsider di Sanremo 2023, Tananai. Una prova di canto totally live che così si interrompe per via dell’emozione provata al microfono, rischiando di decretare la cantante eliminata, quando lei compete al ballottaggio finale per la seconda eliminazione prevista dopo la prima eliminata Megan Ria.

L’emozione spesso può giocare brutti scherzi e Federica, che non vanta nel curriculum esperienza nel canto prima degli studi della disciplina artistica avviati al talent puntata rischia grosso con il blocco in apertura di Tango. La cantante finisce in preda alla commozione, la voce é rotta dalle lacrime e Federica si prende dei pochi secondi di pausa, il lasso di tempo che basta per vincere la prova con se stessa. Quella di ottenere il controllo dell’emozione. La cantante si riappropria della sua innata capacità dell’interpretazione nell’intenzione vocale sempre ben disposta a regalare emozioni all’occhio e orecchio pubblico, portando a termine la performance sulle note di Tananai, un giovane ma grande protagonista di Sanremo 2023. “Hai continuato nonostante le lacrime, sei stata brava, davvero”, si complimenta con lei, la conduttrice Maria De Filippi, in un endorsement quello della padrona di casa che potrebbe voler preannunciare il vincitore finale al talent.

Tananai si sente grato verso Federica Andreani

Il verdetto dei giudici, al serale di Amici 22? Fa eco al consenso della De Filippi e Federica Andreani si salva al ballottaggio contro NDG: lui é l’eliminato e lei si salva, a dispetto di la darebbe per spacciata ed eliminata per il piccolo blocco live avuto sul palco, ritenendola acerba come cantante in fatto di padronanza scenica. Ma se da una parte vi sono i detrattori dall’altra c’é la giuria adibita alle votazioni del serale di Amici 22 che la salva dal rischio eliminazione, formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, e non solo. Perché tra i supporter di Amici, che in particolare nel web rilasciano consensi social per la Andreani, si conta anche Tananai, l’artista titolare di Tango: “Grazie, Federica… Mi hai fatto emozionare tanto”, si legge tra le righe del consenso social che Tananai destina a Federica, per la cover di Tango. Un post che, intanto, si fa virale via social, e su Twitter conta l’esorbitante numero di oltre 22mila like.

Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto 🤍 pic.twitter.com/CaBwUoLNWn — Tananai (@Tananai5) March 18, 2023













