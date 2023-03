Amici 22 serale, Francesca Tocca assente: aspetta un figlio?/ La verità

La prima puntata del serale di Amici 22 segna la grande assenza, nel corpo di ballo attivo del talent, di Francesca Tocca, la quale ora smentisce il gossip di una gravidanza, ma non solo. Le voci del gossip made in Italy del momento vedrebbero la storica ballerina professionista di Amici protagonista di una gravidanza top secret concepita con il compagno e insegnante di danza al talent, Raimondo Todaro. Questo sulla scia della mancata partecipazione della Tocca nell’attività di ballerina, nello studio TV del talent show, alla puntata in onda il 18 marzo 2023 e che dà il via al serale targato Amici 22.

Alessandra Matteuzzi/ Testimonianza investigatore privato: "Richieste assurde da ex"

Sul conto della sexy latinista circolano, nel web, tra le congetture più disparate, non solo quella di una gravidanza, rispetto alla mancata presenza attiva di Francesca Tocca registratasi in apertura del serale di Amici 22. O almeno questo si evince dalla pronta replica al gossip, che ora la stessa Francesca Tocca rilascia online.

Don Grimaldi/ “Detenuti tossicodipendenti in comunità? Proviamo ma serve dialogo”

“Prima ero in crisi… Ora sono incinta…”, scrive tra le righe la sexy latinista, che per i pettegoli avrebbe il pancino sospetto di una dolce attesa tenuta in segreto. Ma quale verità si cela dietro alla mancata performance tanto attesa dall’occhio pubblico di Amici 22, di Francesca Tocca? Tra le righe del chiarimento social, intanto, la diretta interessata smentisce tutte le voci mediatiche che la coinvolgono: “Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente”.

Alice Neri, analisi su resti del telefono/ Emerso orario dell'ultimo accesso WhatsApp

Benedetta Vari sostituisce Francesca Tocca?

E il tutto si registra dopo una svolta nel cast di Amici 22 di Maria De Filippi. Quella dell’ingaggio tra i ballerini professionisti nel corpo di ballo attivo ad Amici 22, di Benedetta Vari. Quest’ultima, eliminata dalla gara dei talenti prima del serale, al momento dell’eliminazione riceveva dalla conduttrice di Amici la proposta di un contratto. Quella di poter attivarsi nel ruolo di ballerina professionista in una collaborazione di partnership nel latino, con il concorrente Mattia Zenzola. La risposta affermativa della Vari, subentrata come partner di ballo di Mattia nella squadra di Raimondo Todaro, ha sollevato in rete le voci in circolo sulla Tocca. Il sospetto di una larga compagine di telespettatori attivi online é che la Vari abbia sostituito la Tocca in uno dei ruoli più attesi dal pubblico per quest’ultima, con lo zampino di Todaro, che avrebbe preferito l’allieva alla compagna storica nel ballo. Il che potrebbe aver indispettito la Tocca, fino alla scelta di non esibirsi al serale di Amici 22.

Staremo a vedere, quindi, come evolverà il curioso caso di Amici 22.











© RIPRODUZIONE RISERVATA