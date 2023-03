Amici 22 serale: “Grande show con numeri corali..”/ Lo spoiler di Lorella Cuccarini

Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini anticipa il suo ruolo al serale

Quando ormai manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini si lascia scappare uno spoiler tv dell’attesa fase TV. Da tre anni é protagonista nel cast del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, nel ruolo di insegnante di canto per il secondo anno consecutivo, dopo il primo anno coperto da insegnante di ballo. E tra una dichiarazione e l’altra rilasciata in un’intervista concessa a La freccia magazine, non lesina delle curiose anticipazioni TV dell’attesa fase serale di Amici 22, il talent show che intrattiene e appassiona i telespettatori di Canale 5.

“Iniziare un nuovo corso con un ruolo inedito e stare insieme ai giovani è rigenerante”, fa sapere tra le righe della nuova intervista, Lorella Cuccarini, palesandosi in un certo senso rinata, ancora una volta, con la riconferma nel cast di Amici.

E non mancano importanti dichiarazioni da parte della “più amata dagli italiani”, sul serale di Amici 22 all’orizzonte, il cui inizio di messa in onda previsto nella primavera di Canale 5:

Lorella Cuccarini lancia lo spoiler tv sul serale di Amici 22

“Il serale? È la cartina tornasole di un anno di lavoro, un momento stimolante dal punto di vista creativo”-esordisce nello spoiler sull’attesa fase TV di Amici 22, per poi dirsi ancora disposta a impegnarsi nelle battle a squadre e all’insegna di prove di canto e ballo tra i giovani talenti e i loro professori di canto e ballo: “Al serale, come sempre, ci aspettiamo un grande show, non vedo l’ora di fare i numeri corali, mescolando canto e ballo”, aggiunge poi Lorella Cuccarini.

Nel curioso spoiler TV, quindi, Lorella Cuccarini si confermerebbe caposquadra al timone di uno dei tre team previste nella sfida a squadre che si tramanda da diverse edizioni, al serale di Amici 22.

