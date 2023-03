Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo si riattiva via social: spunta l’amata Rita Danza

Niveo é insieme a Benedetta Vari uno dei due ultimi eliminati nel pre-serale di Amici 22 e, intanto, il cantautore rompe il silenzio social post-talent, coinvolgendo anche Rita Danza. In origine il cantautore prende parte come concorrente cantautore e allievo dell’insegnante di canto Lorella Cuccarini, ad Amici 22, fino alla nuova ed ultima puntata domenicale del 13 marzo 2023, che anticipa il serale del talent show. Appuntamento che segna le due nuove eliminazioni dello show dei talenti di ballo e canto, tra cui quella prevista anzitempo dal parere aggregante dell’occhio pubblico, di Niveo. In reazione all’eliminazione del cantautore dai capelli bianchi in giovane età, si fa incessante l’interrogativo social di chi -tra gli internauti- si chiede che ne sia stato della lovestory che Niveo avviava qualche mese fa con la ballerina e compagna di studio fino all’eliminazione, Rita Danza, nella scuola di Amici. E la risposta é data ora, tra le nuove Instagram stories della confermata coppia di Amici 22. A quanto pare i due ex Amici 22 sarebbero ancora vincolati tra loro da un amore indissolubile, o almeno questo é stando al fatto che Niveo e Rita Danza figurano insieme e in atteggiamenti intimi, nelle ultime stories postate via Instagram dei giovani.

Amici 22 serale, Niveo eliminato: é finita con Rita Danza?/ Rompe il silenzio

Niveo e Rita Danza avviano il progetto di convivenza, dopo Amici 22?

Un video della reunion di coppia post-talent é corredato dalla caption sibillina “finalmente” con tanto di un’emoticon a forma di cuore rosso. Una foto, poi, mostra quella che si palesa essere la camera condivisa in intimità, in quel di Milano, dai due ex Amici, nelle ore successive all’uscita di scena del cantante dal talent.

Che Rita e Niveo abbiano alloggiato in albergo o nella stessa casa di residenza, anche in prospettiva di una convivenza in futuro, non é quindi un’ipotesi azzardata. Insomma, sembra dirsi certo che Niveo e Rita Danza continuino ad amarsi, anche dopo e oltre il tempo e lo spazio condivisi, di Amici 22.

