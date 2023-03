Amici 22 serale, Paky: “Mi ispiro a Giuseppe Giofré”/ I progetti dopo l’eliminazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Paky si racconta dopo l’eliminazione

É uno degli eliminati ad un passo dal serale di Amici 22, Paky Brunetti, che in un bilancio, tra l’esperienza TV ultimata e i progetti futuri, non nasconde Giuseppe Giofré come sua grande fonte d’ispirazione. Ormai fuori dalla competizione dei talenti di Amici 22, a cui prendeva parte come new entry tra i ballerini a poche settimane dal via al serale previsto in partenza dal 18 marzo 2023 con la prima puntata, Paky Brunetti tira le somme. Lo fa, a margine del percorso di studio concluso al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, ma non solo, raccontandosi a tutto tondo in un’intervista concessa a Mondo TV 21, ripresa a cura di Lorenzo Pugnaloni.

Anguilla, l'allarme degli esperti: "È in via di estinzione"/ "Stop alla pesca"

In replica ai quesiti e curiosità generali sul suo conto, oltre a sbilanciarsi sui rapporti con Maddalena Svevi, a cui ha lanciato un’accusa choc al talent show, Paky non nasconde il segno che ha lasciato nella sua vita Amici 22, nel complesso e non solo del percorso di studio della danza avviato in tv.

“Ho imparato molto di me. Era un grande sogno – fa sapere relativamente al bagaglio di esperienza e crescita maturate sia a livello personale che sul piano professionale, con la partecipazione ad Amici – ho preso quello che potevo prendere. Ho peccato a livello personale si sbaglia e si impara”. Da parte dei detrattori, tra i telespettatori attivi via social, lui é in particolare accusato di aver assunto una condotta un po’ sopra le righe al talent, in particolare per aver contestato la critica di Rossella Brescia che nella gara di ballo domenicale tacciava il napoletano di non essere un ballerino di livello, e l’accusa lanciata a Maddalena Svevi, di provarci con qualsivoglia presenza maschile al talent. A promuoverlo così come, poi, a bocciarlo ad un passo dal serale, ad Amici 22, é stata la maestra Alessandra Celentano.

Diritto all'accompagnamento Inps per i bimbi che prendono insulina/ La Cassazione...

Paky menziona Giuseppe Giofré, come fonte di ispirazione, dopo Amici 22

“A guidarmi é stata lei. Io la chiamo genio -aggiunge-. A livello tecnico non ho fatto tanto lavoro in un mese e mezzo, ma mi vedo più pulito e mi piaccio di più nei movimenti”.

Tra i progetti in cantiere, sogna di ballar all’evento di football americano, Super Bowl, e di ballare “per qualche cantante”. Un sogno quest’ultimo, che Paky custodisce nel cuore ispirato al preannunciato ex Amici tra i futuri giudici al serale di Amici 22, Giuseppe Giofré. L’ex concorrente di Amici, intanto, si anticipa tra i tre giudici al serale di Amici 22, con Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, in un post condiviso via Instagram.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi naufragio Libia: “ritardi da Italia”. Guardia Costiera smentisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA