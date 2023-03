Amici 22 serale, Piccolo G e Federica Andreani si lasciano?/ La verità

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G e Federica Andreani si allontanano: é rottura?

Piccolo G e Federica Andreani segnano un allontanamento tra loro e mentre ha il via il serale di Amici 22 infiammano il gossip su una loro rottura. O almeno questo é stando a quanto emerge nelle ore in cui va in onda, in data 20 marzo, il rinnovato daytime del talent show, con un dialogo intimista tra i due protagonisti di una delle lovestory nate nella competizione dei talenti prodotta e condotta da Maria De Filippi.

“Quanto mi fai penare -esordisce Piccolo G, in apertura del confronto con la compagna di studio Federica Andreani, dopo la prima puntata del via al serale di Amici 22-, mi dispiace…”. Il riferimento é all’allontanamento che Piccolo G riscontra nel rapporto a due tra lui e Federica Andreani, con cui lui ha avviato una storia d’amore, che ora sembra essere, però, in stand-by: ” é un sentimento…- le sussurra dal suo canto l’allievo di Rudy Zerbi per poi incalzare Federica Andreani, quasi come a voler sapere se lei gli corrisponda lo stesso amore-, tu ti stai sottraendo… e perché lo facciamo? Mi viene da pensare tante cose brutte…non capisco perché lo faccio”. Sembra chiaro che i due siano distanti, nel mezzo della competizione che li vede rivali tra i 14 concorrenti ammessi al serale di Amici 22. Ma Piccolo G cerca chiarezza tra lui e Federica Andreani, non riuscendo ad accettare l’ipotesi che la sua lovestory con la cantante sia ormai giunta al capolinea: “Mi faccio domande”, aggiunge poi Piccoli G, alla disperata ricerca della verità sullo stato dell’arte del rapporto con la cantante allieva di Arisa.

Federica Andreani fa chiarezza con Piccolo G: la lovestory di Amici 22 é in stand-by

La diretta interessata non lesina una risposta: “noi una sera abbiamo chiacchierato e riso e io ho detto non é meglio così…”, ammette la cantante, senza nascondere che la lovestory con Piccolo G sia ormai lasciata in sospeso. Da qui, quindi, prosegue la cruda verità: “abbiamo visto che qua dentro non riusciamo a darci cosa é giusto… perché continuare a farlo qua? Non é meglio così?”. Insomma, sembra proprio che la lovestory tra Piccolo G e Federica Andreani sia in una fase di battuta d’arresto. Ma non é escluso un ritorno di fiamma tra i due rivali intimi del serale di Amici 22, nel dialogo rivelatorio. Che Piccolo G e Federica Andreani stiamo rimandando al post-talent l’inizio del loro amore sul nascere, dando priorità al percorso di studio intrapreso ad Amici e alla carriera artistica? La domanda sorge ora spontanea.

Le reazioni dopo la prima puntata del Serale, il guanto di sfida tra Aaron e Wax, Federica e Piccolo G… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici22, guarda QUI 👇 https://t.co/9GuYalmETC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2023













