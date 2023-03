Amici di Maria De Filippi, La conduttrice spiega il regolamento del serale alle porte, all’occhio pubblico

Ad un passo dal via al serale di Amici 22, la conduttrice e produttrice Maria De Filippi anticipa il regolamento dell’attesa competizione che chiama i 15 concorrenti ad una sfida a tre squadre. In palio al talent show della scuola più amata dagli italiani, nella gara delle tre squadre competitor in onda nello slot da prima serata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, vi sono il montepremi finale ed altri riconoscimenti al talento. E, nell’attesa del via al serale di Amici 22, nel daytime del talent datato 15 marzo, intanto, Maria De Filippi rilascia una comunicazione a mezzo rvm destinata ai 15 concorrenti seralisti e all’occhio pubblico in generale. Questo, per la spiegazione delle disposizioni del regolamento della competizione serale di Amici 22: “Ogni professore ha la lista di quello che voi avete preparato- esordisce la conduttrice e produttrice del format, anticipando cosa accade nello studio, a partire dal debutto del serale con la prima puntata-. Non possono vedere le prove degli altri, ma possono vedere quelle dei propri alunni. Io Celentano so come balla Ramon e Isobel, ma non come balla Mattia o Samu.Le tre squadre all’inizio stanno in una parte alta, non stanno nello studio. Facciamo un esempio: Arisa e Todaro escono dalla parte alta con la loro squadra, scendono sul palco e dichiarano contro chi vogliono andare. Fingiamo che vadano contro la Cuccarini ed Emanuel Lo. La prima partita la fanno queste due squadre”.

Amici 22 serale, qual é il regolamento della sfida a squadre?/ Parla Maria De Filippi

Nel mezzo di ciascuna tra le manche di ogni appuntamento serale si compone di prove di canto e ballo, dove un competitor di data categoria può sfidare un collega o un rivale di diversa categoria: ” Io sono Arisa, ho Federica e Wax nella mia squadra, schiero Wax e posso andare contro un ballerino o un cantante a mia scelta. Io schiererò pezzi di ballo e canto contro chi secondo me porto a casa il punto. Io Arisa vinco e sono io che indico le tre persone che vanno in nomination. Le tre che si mettono davanti alla giuria e che la giuria e tra questi tre uno sarà scelto per andare a casa”.

Il regolamento del serale di Amici 22 prevede anche la facoltà di scelta di mettersi in discussione e non, da parte delle squadre competitor, relativamente alla possibilità di ricorrere ai guanti di sfida: “All’interno del meccanismo ho anche la possibilità da prof di fare il guanto di sfida. Io voglio mettere in luce il talento della mia squadra e scelgo una coreografia che mette in luce il mio ballerino e non quello dell’altra squadra”.

Il regolamento del serale di Amici 22 prevede anche il guanto di sfida

Il guanto di sfida può, però, essere ritenuto iniquo da parte di un talento e/o l’insegnante concorrente, tanto da poter essere contestato per il suo annullamento: ” La produzione rispetto ad ogni guanto di sfida è neutra e consente all’altro prof di rifiutarlo, consente all’allievo di parlare con il suo prof per decidere se rifiutare o accettare.Se il prof accetta, dopo l’esibizione del professionista, si sfidano entrambi i ragazzi e la giuria deciderà. Il prof che riceve il guanto però in puntata può dire ‘il guanto non è equo’. Avviene l’esibizione del professionista e la giuria decide se il guanto è equo o non è equo. – chiarisce, quindi, Maria De Filippi – Se la giuria non lo ritiene equo il guanto viene annullato e chi ha lanciato il guanto deve sostituirlo con un’altra prova. Se invece la giuria ritiene che il guanto sia equo, il punto va – dopo l’esecuzione di chi ha lanciato il guanto – direttamente alla squadra”.

