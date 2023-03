Amici 22 serale, Raimondo Todaro fa squadra con Arisa/ “Non siamo pochi, ma giusti”

Amici 22 di Maria De Filippi, Arisa e Raimondo Todaro sono i caposquadra del nuovo team al serale

Mentre si avvicina il via al serale di Amici 22, Arisa e Raimondo Todaro formano la seconda squadra competitor al talent, insieme ai rispettivi allievi. Così come emerge al daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 14 marzo 2023. Raimondo Todaro lascia Lorella Cuccarini, con cui capeggiava la sua formazione competitor al serale di Amici 21, formando una nuova squadra, con gli allievi cantanti dell’insegnante di canto Arisa, Wax e Federica Andreani e i suoi stessi allievi ballerini Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere.

“Noi siamo fiduciosi e impazienti di vedervi spaccare -esordiscono nelle presentazioni della squadra di rito, Arisa e Raimondo Todaro -, siamo pochi ma buoni… non pochi ma giusti…dovete pedalare e il lato positivo é che vi esibirete di più”. Insomma, quella che tra le tre squadre competitor ammesse al serale di Amici 22 é capeggiata da Arisa e Raimondo Todaro, si direbbe la meno competitiva, almeno dal punto di vista del numero degli elementi che compongono la formazione. Numericamente la nuova squadra sarebbe da ritenersi inferiore e quindi, in un certo senso, la si darebbe come la meno favorita in prospettiva della gara tra le 3 squadre competitor previste al serale di Amici 22.

Il sentiment web sulla nuova squadra di Amici 22 di Maria De Filippi, ammessa alla fase serale

Tuttavia, via social e tra i telespettatori c’é chi tra gli utenti attivi online sarebbe pronto a scommettere che quella dei “TodArisa” -crasi coniata da Mattia Zenzola, come nome della sua squadra- possa rivelarsi il team più forte tra le formazioni ammesse alla fase finale del talent show in corso.”Questi 4 insieme spaccano tantissimo”, si legge tra i commenti più aggreganti dei telespettatori via social- “la squadra”, “i migliori”.

