Amici 22 serale: Raimondo Todaro nel mirino del web / C’entra Benedetta Vari

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro perde Benedetta Vari: esplode la polemica

Nell’attesa generale per il via al serale di Amici 22, Raimondo Todaro fa discutere, in primis per l’eliminazione di Benedetta Vari al talent show. Il maestro di danza ha voluto fortemente che la ballerina entrasse a far parte del cast degli allievi concorrenti, a poche settimane dal serale del talent show, in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata. Ma proprio ad un passo dal via al serale di Amici 22, avviene l’eliminazione della ballerina e allieva di Todaro, che é ora oggetto di una forte discussione tra i telespettatori attivi via social. Alla nuova ed ultima puntata domenicale del pre-serale di Amici 22, Benedetta Vari finisce in preda alle lacrime quando apprende di essere eliminata dal talent e per il web la responsabilità dell’uscita di scena ricadrebbe tutta su Raimondo. Reo di aver “illuso” la new-entry nella scuola, rispetto alla chance di potersi aggiudicare la maglia dorata di concorrente seralista. Ma non solo. Perché é in circolo, online, anche l’accusa secondo cui con la complicità della produzione Todaro avrebbe sfruttato Benedetta per un mero fine: quello di averla come partner di ballo con il pupillo allievo Mattia Zenzola, indicato come il favorito tra i candidati alla vittoria finale dalle scommesse al sondaggio indetto da Reality House sul vincitore di Amici 22.n

Non a caso, una larga compagine di utenti attivi via social grida alla “figuraccia” di Raimondo Todaro, che lui avrebbe registrato in puntata, ad Amici 22: “Perché sento fosse già programmato dall’inizio solo per farla ballare in coppia Mattia?”, si legge tra i commenti critici aggreganti, rilasciati sulla pagina Instagram di Amici. La polemica é alimentata da altri due particolari, che non passano inosservati ai detrattori del maestro di danza di ruolo ad Amici 22. Con l’uscita di scena, a detta dei critici la produzione avrebbe rimediato alla “figuraccia” di Raimondo con la proposta avanzata a Benedetta di un contratto di lavoro come ballerina professionista nel ruolo di partner di latino in coppia con l’allievo di Todaro ammesso al serale, Mattia Zenzola. Benedetta e Mattia sono chiamati a unire le forze in occasione dei passi a due di danza previsti nella sfida a squadre del serale.

Si infiammano le contestazioni su Raimondo Todaro

Un dettaglio non ben visto dai più critici tra i telespettatori, in quanto concepito come una trovata -della produzione- pensata per correre ai ripari rispetto al danno subito da Benedetta. Ossia quello relativo all’uscita di scena che delude le aspettative della ballerina e i suoi fan, seguita alla scelta di Todaro di inserire la giovane nel circuito ballo “troppo tardi”, quando al confronto con i veterani allievi concorrenti lei non avrebbe avuto grandi chance di essere ammessa al serale del talent. Ma non é tutto. Motivo che ora scatena gli haters, nella mobilitazione social che grida al “fallimento” di Raimondo Todaro, é che quest’ultimo – tra gli insegnanti del circuito ballo- sia colui con il minor numero di allievi ammessi al serale: in coppia con la collega insegnante Arisa, Raimondo Todaro forma una delle tre squadre concorrenti del serale con gli allievi ballerini Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere e gli allievi cantanti della prima, Wax e Federica Andreani. Capeggiati da Raimondo Todaro e Arisa, quest’ultima é tra le squadre quella meno competitiva dal punto di vista del numero di elementi della formazione.

