Amici 22 serale, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vs. tutti/ “Ecco chi é l’imbucato”

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano attaccano le squadre avversarie: che succede al serale?

Ad un passo dal via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano uniscono le forze in squadra sfidando i diretti competitor e, tra i rivali, destinatario di un duro affondo é NDG.

In occasione della formazione della squadra che li vede ancora una volta al timone in coppia, dopo l’esperienza condivisa ad Amici 21, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano preparano il terreno della sfida a squadre. Il campo di battaglia, tra prove di canto e ballo, é previsto a partire dalla prima puntata del serale di Amici 22, in onda il 18 marzo 2023 in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Non dovrebbe esserci l’imbucato -attacca quindi NDG, cantautore della squadra capeggiata dall’insegnante Lorella Cuccarini per il canto e Emanuel Lo per il ballo, Zerbi- perché non c’é motivo per cui lui debba esserci”. Insomma, a detta del talentscout, Nunzio non meriterebbe un posto al serale di Amici 22. Poi, si passa all’attacco dell’altro concorrente seralista, come NDG cantautore allievo di Lorella Cuccarini, che rappresenterebbe un timido talento nel canto: ” penso che Cricca mi annoia da tempo… é tutto un ‘ino’…sorrisino, caratterino”. Si passa poi ad Alessandra Celentano e le sue opinioni critiche sulle squadre competitor. Per Gianmarco Petrelli non sarà un piacere prestare ascolto alle critiche che la mentore rivolge all’amata Megan Ria, allieva ballerina di Emanuel Lo, di cui la Celentano riconosce “la voglia di crescere ed é bella, ma in 4 mesi non si impara a ballare…”. In Maddalena Svevi, la maestra non riscontra “unicità, é carina ma la trovo ripetitiva e non vedo la forza che ha la nostra Isobel Fetiye Kinnear”. Samuele Segreto? L’allievo ballerino protetto di Emanuel Lo piace nel suo stile hip hop, “ma dopo sei mesi non ne posso piú… é sempre uguale…che abbia un buon movimento ok, ma a lui preferisco il nostro Gianmarco”. Ma non é tutto.

“L’imbucato” non risparmia una replica alla squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Per la quota canto, poi, Rudy Zerbi critica Wax, allievo cantautore di Arisa, che “solo un performer” dallo staging ripetitivo sul palco ed é ora tenuto a dimostrare che sia un cantante ad Amici 22. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro, Alessio Cavaliere, seppur entrato da poco a far parte del talent show, piace alla Celentano. Critiche non mancano sul conto di Mattia Zenzola, altro allievo ballerino protetto di Raimondo Todaro, che a detta della maestra avversa é carino, ma ha ancora una “timidezza nello stare in scena”.

Ma quali sono le reazioni dei diretti interessati, alle critiche della terza squadra competitor ammessa al serale di Amici 22? Maddalena Svevi, in confidenza con il compagno di squadra Samuele Segreto accusa la maestra Celentano di muovere una strategia ai fini del trionfo nella competizione: ” ora mi ha ammazzata… sono ripetitiva e non sono forte come Isobel…”, dichiara indispettita per il fatto che la maestra abbia cambiato registro di opinione sul suo conto per la competizione accesasi al serale. Samuele le fa eco: “dici ‘non me le ha dette mai e ora c’è il serale…”. Insomma, i due presunti nuovi fidanzati di Amici 22 sembrano non condividere il “dietrofront” della Celentano, che ora peccherebbe nel mostrarsi ipocrita rispetto al consenso espresso sul conto dei ballerini nel pre-serale. Cricca non risparmia Zerbi, con toni sarcastici: “Proviamo a fare uscire il vocione… il caratterone e a non annoiarlo”. Anche Megan replica piccata alle critiche della Celentano: “penso di ballare, ho delle mancanze ma voglio potenziare i miei punti di forza”. E non manca la replica di NDG, a cui Zerbi darebbe dell’imbucato al serale di Amici 22: “sono l’imbucato a tante feste… qui me lo sono venuto a prendere l’invito… sono consapevole di essere un talento valido… come se me lo avessero regalato questo posto… io faccio quello che voglio fare nella vita”.

