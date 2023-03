Amici 22 serale, Rudy Zerbi fa coppia con Alessandra Celentano vs tutti/ La squadra

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano formano la nuova squadra

Quando il via alla sfida a squadre del serale di Amici 22 é alle porte, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano formano la terza squadra. Dopo i CuccaLo e TodArisa, é la volta dei ZerbiCele o Celentanerbi che dirsi voglia. L’insegnante di canto Rudy Zerbi unisce ancora una volta le forze con l’insegnante di ballo Alessandra Celentano, dopo il sodalizio stretto ad Amici 21, a capo della loro squadra. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 15 marzo 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. I professori presentano gli allievi che formano la squadra, e non manca un chiarimento tra Zerbi e Piccolo G, rispetto alla messa in discussione subita di recente dall’allievo con l’insegnante che si dichiarava incerto di voler promuovere il giovane alla fase serale di Amici 22.

Pazienti in tribunale contro antibiotici fluorochinoloni/ "Effetti collaterali gravi"

“Iniziamo col dirvi che non siamo motivatori, ma siamo professionisti realisti e senza smancerie, siamo dritti- presentano la squadra competitor Alessandra Celentano e Rudy Zerbi parlando dei vari componenti della formazione a partire dal talentscout che elogia il pupillo cantautore-, di Aaaron Cenere apprezzo che quando canti si sa che sei tu, quando a cantare di voci comuni ce ne sono tante”. Dopo gli up and down arriva poi il chiarimento di Zerbi con Piccolo G: ” “di piccol tu hai solo il nome… che quando stai per cantare tutti si aspettano che tu faccia qualcosa di spessore…”. Dopo il chiarimento sviscerato con l’allievo, relativamente ad un audio censurato dalla TV, Zerbi poi ammette che l’allievo stai tirando fuori di sé “una parte vera e viscerale”.

Traffico badanti, in Italia con documenti falsi/ "4000 euro per permesso soggiorno"

Alessandra Celentano svela l’eccellenza della squadra, ad Amici 22

Poi, é la volta di Alessandra Celentano, che presenta gli allievi ballerini della squadra di Amici 22: “Abbiamo un’eccellenza, Ramon Agnelli, un ballerino da manuale”. Isobel Fetiye Kinnear é “una forza, versatile, preparata e la tua forza é questa solarità da cui attingere”. Gianmarco Petrelli, a detta dell’insegnante, “sei speciale… io sceglierei sempre te…tra i ballerini hip hop… hai fatto molti progressi e delle critiche che ti fanno non ne tengo conto”. dovreste alzarvi e venite a riprendervi le maglie almeno parlo per i miei. iniziano col dirvi che non siamo motivatori che parlando siamo professionisti e realisti senza smancerie siamo deitti parlo ad aaron apprezzo che quando canti si sa che sei tu a cantare di voci comuni tanti piccolo g tu di piccolo hai solo il nome che quando stai per cantare si aspettano che tu faccia qualcosa di spessore stai dturando fuori parte vera e viscerale. penso sia squadra completa abbiamo uneccellenza ramon ballerino da manuale e hai fatoo progressi isobel una forza versatile preparata e la tua forza é questa solarità da cui attingere gianmarco sei speciale io sceglierei sempre tevtra i ballerini hip hop hai fatto molti progressi e delle critiche che ti fanno non ne tengo conto”.

Ricciardi "Con Speranza parlavo solo di rapporti con estero"/ Ma chat lo smentiscono…

I professori Zerbi e Celentano incontrano gli allievi della loro squadra, una comunicazione importante per le tre squadre, il prof Zerbi lancia un guanto di sfida e… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici22, clicca QUI ⬇ https://t.co/JwE6QBQs6A — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA