Amici 22 serale, Wax, Angelina e Federica favoriti? / Michele Bravi insinua il dubbio

Amici 22 di Maria De Filippi, Michele Bravi é tra i preannunciati giudici al serale

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, tra i giudici della competizione Michele Bravi favorirebbe Angelina Mango, Federica Andreani e Wax. O almeno quello sul conto del cantante, confermato tra i 3 giudici preannunciati del serale di Amici 22 in partenza il 18 marzo 2023, si direbbe il sospetto nascente nel web. Questo, a fronte di un curioso gesto di cui si rende protagonista il cantautore dallo sguardo di ghiaccio.

SOSTENIBILITÀ/ La "casa comune" da ricostruire ascoltando papa Francesco

Riattivatosi via social, sulla scia dello spoiler TV che lo menziona tra i preannunciati giudici di Amici, con Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré, Michele Bravi conferma il ruolo inedito in una lettera. Un post che il cantante de Il diario degli errori destina ai futuri concorrenti dell’attesa fase serale di Amici 22. “Cari ragazzi di Amici -esordisce tra le righe della lettera, il cantautore di Napoli-, io sarò una delle tre persone sedute sulla poltrona rossa a guardarvi nel vostro primo grande spettacolo. È finalmente arrivato il momento in cui dovete restituire la sicurezza che vi hanno regalato tutte le persone che hanno speso anche solo un secondo delle loro giornate per capire cosa avevate da raccontare. Il pubblico sarà, per voi che state diventando professionisti, una delle più grandi storie d’amore della vostra vita”. E il post, tra le righe, poi prosegue: “Sono stato chiamato a giudicare e proverò a farlo con una premessa. Non ho mai pensato che esistessero brutte canzoni e belle canzoni, brutte esibizioni e belle esibizioni. Penso che esistano canzoni che posso capire e canzoni che non posso capire, esibizioni che riesco a decifrare e altre che parlano una lingua che non conosco. Spero di potervi comprendere e decifrare sempre. Se non dovesse accadere, non pensate mai che il mio possa essere un giudizio negativo, sarà soltanto la richiesta di uno spettatore che cerca di dirvi ingenuamente: “Spiegalo anche a me, fai entrare anche me”. E, in conclusione, infine il preannunciato giudice scrive ai 15 seralisti di Amici 22: “Conosco la vostra euforia perché come voi sono nato con questa assurda presunzione di avere delle cose da dire, di raccontare una storia nella speranza che la mia esperienza individuale potesse diventare uno sfogo universale, aperto a tutti. Ed è una presunzione meravigliosa”.

STORIA/ Guido e Carla Ucelli, essere “giusti tra le nazioni” è carità per l’altro

Il gesto di Michele Bravi scatena il sospetto del web

Ma per quale motivo, ancor prima del debutto ad Amici 22, Michele Bravi é tacciato via social di favorire Wax, Angelina Mango e Federica Andreani? Il cantautore, prossimo giudice di Amici 22, ha iniziato a seguire via social i tre summenzionati giovani talenti, che gli spoiler TV anticipano tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22. Un gesto che, agli occhi dei telespettatori attivi via social, desterebbe il sospetto generale che Bravi abbia le idee chiare su chi favorire nella competizione di Amici 22.

LEGGI ANCHE:

ARCIPELAGO NAPOLI/ Quando il buon samaritano batte la solitudine del Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA