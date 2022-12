Amici 22, Serena Carella ospite speciale/ É polemica: “Ha ragione Celentano”

Amici 22 di Maria De Filippi, Serena Carella si collega con i nuovi talenti

Prosegue l’appuntamento TV pomeridiano di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 21 dicembre 2022, che vede Serena Carella ospite d’eccezione al talent. Al rinnovato appuntamento di Amici 22, che dopo l’ultimo daytime del 22 dicembre 2022 tornerà in TV il 9 gennaio 2023, la finalista di Amici 21 si rende protagonista di una diretta in collegamento con la casetta dei talenti del talent, da New York, dove ora lei frequenta delle lezioni di danza professionalizzanti, beneficiata dalla borsa di studio conferitale alla finale della scorsa edizione del programma dei talenti.

Per gli allievi di #Amici22 è il momento di un incontro specialissimo con Serena Carella! 🤩✨ pic.twitter.com/XBMSBcIfIU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 21, 2022

“Mi stanno tremando le mani. Come va a New York? – replica la ballerina modern uscente di Amici 21, ai quesiti dei protagonisti di Amici 22-. Stupendo qui, sto studiando tutti i giorni. Mi sta svoltando tutto, il modo di vedere la danza… Mi sto concentrando sul mio corpo e su me stessa”.

Sulla scia della voce sempre più incessante nel web, che la vede protagonista di una rottura in amore con il fidanzato e cantante conosciuto ad Amici 21, Albe, la ballerina modern poi non nasconde che -a differenza di quanto si possa credere in Italia – in America l’attendono all’ordine del giorno ore di danza classica impegnative, oltre alle innumerevoli lezioni di stili di ballo che lei non aveva mai affrontati prima di partire per il vecchio continente. Dichiarazioni che ora scatenano una polemica web sollevata dai telespettatori, che spezzano una lancia in favore di Alessandra Celentano, l’insegnante che ha sempre contestato la finalista ad Amici 21, Serena, ritenendola non all’altezza del talent, oltre per linee fisiche- anche per mancanza di tecnica nel classico. Per il web, con il senno di poi, dunque “ha regione la Celentano”: “la danza classica é la madre di tutte le danze”, anche in America.

” Lo so che è tosta lì. Amici è stato un percorso unico, di alti e bassi. – poi Serena aggiunge, confrontandosi con gli Amici 22-. Concentratevi su voi stessi e su tutto quello che fate”. Nonostante la questione Celentano, mai risolta, non mancano tuttavia chance di lavoro per Serena Carella, in America: ” Ho lavorato anche con la compagnia, ho ballato a New York City Center. A gennaio avrò un altro spettacolo”.

E tra gli Amici 22, il ballerino latinista che é ora in crisi per Maddalena Svevi, Mattia Zenzola, si dice ispirato a Serena: “È bellissimo vederti in quello schermo. Sei un esempio per molti, per come hai affrontato tutto. La tua forza… La tua determinazione..”. Riuscirà il latinista a seguire le orme di Serena, nonostante il peso della rottura in amore con Maddalena?

Comunque a chi dice che è una rivincita di Serena contro la Celentano vorrei dire che invece non ha fatto altro che confermare che la maestra ha sempre avuto ragione e infatti adesso si sta concentrando sul classico e sulle sue lacune.#Amici22 — /𝐸𝒻𝒻𝐸 / 💜 (@n_fausta) December 21, 2022













