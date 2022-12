Amici 22, sfida stream Spotify: Wax in pole/Stupisce Ascanio eliminato, Aaron, NDG..

Amici 22 di Maria De Filippi: si accende la sfida nel canto, per i dati streaming Spotify Italia

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, si infiamma la competizione nella categoria canto del talent, con i dati streaming di Spotify Italia. Stando ai volumi di ascolti streaming raccolti in data odierna -9 dicembre 2022- in pole position in classifica, alla #1 quindi – tra gli allievi cantanti promossi nella scuola di Maria De Filippi- resta il cantautore allievo di Arisa, Wax, che con Turista per sempre si impone al contempo come il primo tra i talenti di Amici 22 a raggiungere quota 1 milione di stream con l’inedito. Il cantante dal rebel heart registra nel complesso quota 1.361.063 di ascolti. Al secondo posto, nella classifica stream Spotify di Amici 2022, poi, habemus l’eliminato -che usciva dal talent al termine della sfida che lo vedeva schierato contro Angelina Mango – Andrea Ascanio, con il singolo Margot, é a quota 1.180.399 di ascolti. Terzo podio per Aaron Cenere, cantautore allievo biondo e dagli occhi di ghiaccio, di Rudy Zerbi, che con la sua Universale registra 1.111.327 di ascolti e, insieme ad Ascanio e Wax, sono gli unici tre Amici 22 a superare il traguardo del primo milione di stream per un singolo, su Spotify Italia.

Fuori dalla Top 3 di Amici 22, al quarto posto troviamo Niveo. Il cantautore allievo di Lorella Cuccarini registra con Scarabocchi quota 707.512 ascolti. Quinto l’altro cantautore allievo della Cuccarini, Ndg, che con Fuori insiste a quota 606.025 ascolti. Sesto il cantautore allievo di Rudy Zerbi, Tommy Dali, che con Male segna quota

580.778 stream. Piccolo G, altro cantautore allievo di Rudy Zerbi, registra quota 371.254 ascolti in streaming, sesto. Settima e ottavo Federica Andreani e Cricca. La cantante allieva di Arisa, con Meno sola, registra quota 210.806 ascolti e il cantautore allievo di Lorella Cuccarini con Supereroi, invece 204.027 stream

Nel frattempo, fa rumore nel web la confermata promozione dell’ex Amici 21, LDA, al Festival di Sanremo 2023…

