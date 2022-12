Amici 22, si infiamma la sfida bit/ Dardust comunica gli eliminati e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Dardust comunica i 2 eliminati dal contest di bit

Prosegue il cosnuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 23 dicembre 2022, che su Canale 5 vede Dardust ripresentarsi al talent show per la sfida a colpi di bit indetta tra i cantanti concorrenti nella classe canto. Il noto producer musicale, una volta convocati i cantanti concorrenti nello studio di Amici 22, rivolge una importante comunicazione ai ragazzi del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Si tratta dell’annuncio dei primi due eliminati dal nuovo contest, ovvero la sfida che ha chiamato gli allievi della scuola a creare una canzone usando un loro inedito o singolo con una base musicale a scelta tra 3 dei bit opzionali messi a disposizione dal produttore.

“Ho ascoltato le vostre canzoni e sono di livello abbastanza esaustivo – fa sapere Dardust, dopo aver suggerito delle modifiche agli elaborati musicali dei concorrenti- le congeliamo. Sono canzoni, dove ci sono dettagli migliorabili e avete fatto le modifiche che vi avevo chiesto. Bravi tutti”. Dopodiché il producer passa a nominare le canzoni eliminate dal contest di Amici 22: “Vanno eliminate due canzoni, é una questione soggettiva per il modo in cui io vedo i bit. Cricca e Angelina.”.

Non mancano i regali di Amici 22, a Natale 2022

Le due canzoni ufficialmente fuori dalla gara bit sono quindi quelle di produzione a prima firma di Cricca e Angelina Mango, entrambi cantautori allievi di Lorella Cuccarini.

I due giovani summenzionati artisti non possono quindi concorrere con il resto della classe canto per la vittoria del contest bit indetto da Dardust. Chi sarà a trionfare, alla fine, tra i concorrenti di Amici 22? Nel frattempo, tra i telespettatori attivi online c’é chi si dichiara fortemente dispiaciuto per la bocciatura di Cricca e Angelina, e in particolare spuntano i messaggi social di chi difende quest’ultima dalle critiche di chi l’accusa di essere favorita al talent perché raccomandata, in quanto figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. “Godere per l’eliminazione di una ragazza che voi credete sia raccomandata da un padre che, purtroppo è morto… Siete seri?L’anno scorso con Lda non c’era tutta questa cattiveria, nemmeno con la figlia di Ancelotti, Anni fa… Ma che vi ha fatto Angelina? Né Angelina, né Lda, né La figlia di Ancelotti sono raccomandati. Si chiama talento… Ora tornate a godere con la vostra cattiveria”, si legge tra i vari commenti social.

Nel frattempo, nella casetta che accoglie i talenti di Amici 22, si respira aria di Natale e, tra una sorpresa e l’altra, i ragazzi si concedono un momento di condivisione dove scartano i regali.

Avete visto cosa è successo nella puntata di oggi di #Amici22? Lo scambio dei regali in casetta, l'incontro di Dardust con i cantanti e… Guardate QUI 👇 https://t.co/tXI7N3WqWp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 23, 2022













