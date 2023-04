Amici 22, si infiamma la sfida Maddalena vs Isobel/ Le reazioni al guanto lipsync

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear sono chiamate al guanto del quinto serale

Sale l’attesa generale per il quinto serale di Amici 22 di Maria De Filippi, che si preannuncia uno scontro infuocato tra Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear. Quest’ultime, dirette competitor in quanto rispettive allieve di Emanuel Lo e Alessandra Celentano, sono chiamate ad un nuovo guanto di sfida, previsto all’attesa quinta puntata del serale di Amici.

Emanuel Lo distrugge la Celentano ad Amici 22: "Mente per non ammettere la sconfitta"/ Lettera infuocata!

A volere la sfida é l’insegnante Celentano, così come emerge alla relativa comunicazione del guanto che emerge nel daytime di Amici 22, datato 12 aprile 2023: “Maddalena, questa forte competizione con Isobel ti sta facendo bene, questo confronto ti sta affilando le unghiette”, é l’incipit del guanto di sfida che Alessandra Celentano destina in un rvm a Maddalena Svevi, l’allieva di Emanuel Lo. A detta della maestra il guanto vuole essere un invito al sapere osare anche a fronte del rischio, perché chi non rischia “non ha successo”: “Dovrete tirare fuori temperamento, carisma, presenza scenica…”, fa sapere in aggiunta la maestra Celentano parlando alle papabile sfidanti giurate al quinto serale di Amici 22. Ma non é tutto.

Alessandra Celentano: "Ecco perché indosso la parrucca ad Amici 22"/ Inedito retroscena dal serale

Le reaction al guanto di sfida

La mittente fa inoltre sapere che il guanto chiama le ballerine ad esibirsi in una performance di ballo e canto in lipsync, ossia le due giovani sono tenute a memorizzare il testo della canzone oggetto della sfida e cantare in playback con il labiale. E la regola non può mancare neanche il look: “per la prova, capelli legati a coda di cavallo”.

La reaction delle sfidate? Entrambe le destinatarie del guanto si direbbero ben disposte ad affrontarsi ancora una volta, ed é in particolare Isobel a dirsi eccitata all’idea di affrontare nuovamente la Svevi. Si anticipa, così, un guanto di sfida particolarmente infuocato tra le due candidate favorite alla vittoria del circuito danza di Amici 22. Ma chi avrà la meglio? I commenti più aggreganti dei telespettatori attivi via social preannunciano Isobel Fetiye Kinnear come favorita alla vittoria del guanto. Questo in particolare per la peculiarità del lipsync, richiesta dalla prova: “Ovvio Isobel… lo fa spesso mentre balla il lipsync”, anticipa la vincitrice del guanto, un commento aggregante, poi tra gli altri messaggi rilasciati nel web si legge ancora, “Maddalena è quella che è cresciuta di più

all’interno di Amici”.

Amici 22: Maddalena Svevi teme Isobel Fetiye Kinnear?/ La risposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA