Amici 22, spunta la data della prima puntata/ Mattia Zenzola primo ballerino?

Amici 22 ai nastri di partenza: la prima data di messa in onda

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ovvero Amici 22, che con ogni probabilità andrà in onda a metà settembre 2022 su Canale 5, e sarà all’insegna delle grosse novità. Ebbene sí, perché come ripreso dal portale web beninformato Mondo tv, il primo appuntamento TV di Amici 22 andrà in onda domenica 18 settembre su Canale 5, con uno speciale TV, in cui potrebbe avvenire la prima fase di selezioni adibita per la formazione della nuova classe, che animerà il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Com’è ormai risaputo, per l’accesso alla scuola più amata dagli italiani bisogna sostenere e superare una serie di provini e lo speciale TV in arrivo potrebbe rivelarsi lo step finale per alcuni tra gli aspiranti ballerini e cantanti di Amici 22, in vista dell’assegnazione di un banco nella celebre scuola.

In occasione della preannunciata puntata di Amici 22, inoltre, la conduttrice Maria De Filippi potrebbe fare luce anche sull’identikit della commissione interna, rivelando così l’identità dei professori che formeranno la cattedra di canto e ballo, per il nuovo anno scolastico della scuola di Canale 5.

Le ultime anticipazioni TV sul talent riprendono le indiscrezioni secondo cui Amici 22 segnerebbe quattro grandi novità per ciò che concerne la cattedra dei prof. Ebbene, la maestra di canto e voce RDS, Anna Pettinelli, dovrebbe lasciare il suo posto di insegnante ad Arisa, che si rivelerebbe quindi la “re-entry” nella scuola dal momento che ha già preso parte in passato al talent nel medesimo ruolo. Alle due novità nel canto si aggiungerebbero anche due novità nel ballo, ovvero la maestra di ballo Veronica Peparini cederebbe il suo ruolo di prof alla new-entry Emanuel Lo, esperto di modern e compagno di Giorgia.

Amici 22 riparte anche con il daytime

Ma non é tutto. Perché, rispetto ai casting che starebbero anticipando il primo appuntamento TV di Amici 22, si evince che il ballerino ritiratosi da Amici 21 per un infortunio al piede , Mattia Zenzola, si starebbe sottoponendo ad un provino per il ritorno nella scuola, nella speranza di poter avere la sua seconda chance di studio sotto l’ala protettrice dell’insegnante di latino, Raimondo Todaro.

E le anticipazioni TV non finiscono qui. Perché dopo lo speciale TV, é previsto il ritorno di Amici anche nel consuetudinario daytime su Canale 5, a partire da lunedì 19 settembre. Insomma, il nuovo anno scolastico di Amici sembra pronto a riservare al pubblico tv delle belle novità!

