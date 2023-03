Amici 22, Stéphane Jarny nel cast del serale/ Il ruolo tv

Amici 22 di Maria De Filippi, Stéphane Jarny é il direttore artistico del serale

Nella nuova ed ultima puntata pre-serale di Amici 22 di Maria De Filippi, é anticipato il nuovo ruolo tv di Stéphane Jarny. Quest’ultimo, noto artista esperto delle arti, coreografo di ballo e direttore artistico di fama internazionale, é anticipato nel cast della fase serale di Amici 22 all’orizzonte, in partenza con la prima puntata prevista il 18 marzo 2023. E l’attività che é chiamato a coprire Stéphane Jarny, per la TV made in Italy, é quello di direttore artistico, così come emerge al rinnovato appuntamento TV domenicale del 12 marzo, che anticipa il serale di Amici 22.

“Il mio mestiere é essere al servizio degli artisti e valorizzarli al massimo”, anticipa di sé, relativamente al ruolo che lo chiama come protagonista al serale di Amici 22, in una clip di presentazione per l’occhio pubblico, Stéphane Jarny. Ma quali sono le reazioni dell’occhio pubblico?

Il sentiment generale sul ruolo di Stéphane Jarny ad Amici 22

Tra i 15 concorrenti ammessi al serale, che almeno all’apparenza si palesano entusiasti alla notizia della conferma nel noto ruolo di Jarny nel cast di Amici 22, particolarmente entusiasta, fino alle lacrime agli occhi, é Maddalena Svevi. Tra i telespettatori di Amici 22, attivi via social, si registrano poi consensi, di chi preferisce la star Jarny all’ex direttore artistico italiano Giuliano Peparini, e dissensi di chi invece invoca un ritorno di quest’ultimo dopo l’addio al talent: “Fate ritornare le squadre bianche e blu e cambiate il regolamento”, si legge tra i messaggi degli utenti attivi sul profilo Instagram di Amici, in vista del serale del talent. E poi ancora tra gli altri, più aggreganti -, “dolcissimo il direttore artistico e proteggetelo”, “bravissimo, per carità, ma con Giuliano il serale era unico”. E c’é anche, tra i telespettatori utenti nel web, chi candida un ex concorrente ballerino di Amici al ruolo di direttore artistico, si tratta di Christian Stefanelli, ex talento concorrente nel circuito ballo dell’edizione di Amici 21, che ha sfornato il fenomeno pop nel canto del momento, Luca D’Alessio in arte LDA.

