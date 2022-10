Amici 22, Steve La Chance vs Todaro: “Che esempio é?”/ Gesto contro Celentano indigna

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro nell’occhio del ciclone: il getto d’acqua in faccia alla Celentano indigna

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro é al centro di una polemica extra-talent che lo taccia di dare il cattivo esempio in TV. La polemica, che in queste ore vede intervenire tra i tanti anche l’ex volto del talent Steve La Chance, nasce via social e a margine di un gesto di cui si é reso protagonista il maestro di ballo ad Amici 22, nei riguardi della collega avversa, Alessandra Celentano. Nel mezzo di un acceso confronto, registratosi nel daytime pomeridiano di Amici, Raimondo Todaro ha gettato dell’acqua in faccia ad Alessandra Celentano, mentre quest’ultima lo accusava di fare buon viso a cattivo gioco assegnando un nuovo compito al pupillo Gianmarco Petrelli, con il mero obiettivo di fare fuori il ragazzo dalla scuola più amata dagli italiani. Un confronto piuttosto acceso, dove Gianmarco si é detto dello stesso avviso della mentore, palesando il timore di essere eliminato dal reality per una messa in discussione di Raimondo Todaro, che gli ha assegnato un compito di estrema difficoltà per testarne un miglioramento, in mancanza del quale il maestro provvederebbe a mandare il giovane in sfida immediata. A detta della Celentano il destino di Gianmarco é già scritto, con Todaro che starebbe portando avanti una trappola ai danni del pupillo per farlo uscire di scena come impreparato e quindi non idoneo al talent show, senza che lui passi come il maestro cattivo. Il maestro mette già in conto per Gianmarco una possibile sfida contro un ballerino notato ai casting di Amici, di nome Christian. Ma il getto d’acqua di Raimondo Todaro verso Alessandra Celentano ora indigna una moltitudine di internauti, in un attacco all’unisono mosso dal web contro l’ex volto di Ballando con le stelle, che trova come massimo esponente l’ex insegnante di Amici, Steve La Chance.

Steve La Chance attacca Raimondo Todaro: la sentenza del web appoggia l’ex Amici

“Che esempio é?!?”, si chiede in un messaggio di contestazione web, Steve La Chance, a margine del gesto compromettente di cui si é reso protagonista Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano. Insomma, l’ex professore di danza storico di Amici proprio non tollera che l’ex volto di Ballando con le stelle si sia scagliato fisicamente contro la collega e nipote del molleggiato, Adriano Celentano. E il messaggio di Steve La Chance trova i consensi di molti internauti nel web. “Complimenti a Steve che ti sei esposto, sono sempre più convinta che a volte si perde di vista il programma come talent e si sfocia sempre più in un reality. La danza è un arte seria faticosa che comprende grandi sacrifici immensi sacrifici e così … stimo molto la Celentano come maestra sa fare il suo ruolo cioè quello dell’insegnante e lascia fuori

altre dinamiche, che se non gestite bene

sfociano in quello che abbiamo appena

visto … e tutto cade”, scrive qualche utente tra i messaggi più aggreganti, di invito all’esempio educativo in tv- quindi occhio alla disciplina e all’educazione principi fondamentali per i nostri ragazzi. Se il maestro totaro ha qualche problema che lo risolvi”.

“Premetto che la Celentano a volte esagera con le critiche, ma Raimondo Todaro non può permettersi di tirarle addosso l’acqua, anche se avesse ragione, quel gesto è fuori luogo, non è mica a una festa o in vacanza che si fanno scherzi tra amici, e poi ci si meraviglia che i ragazzi sono irrispettosi verso l’insegnante- grida poi un utente telespettatore, dopo il caso Wax esploso ad Amici-, per forza se sono loro i primi a mancarsi di rispetto…tanto che i ragazzi presenti si sono messi a ridere, ma che esempio di educazione è? Ormai Amici è arrivata al limite della spazzatura. Orribile!”. Come evolverà il caso Raimondo Todaro ad Amici 22? E soprattutto cosa rischiano il maestro e Gianmarco

