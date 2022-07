Amici 22, svelato il cast dei professori: chi sono?/ Fan disperati per l’addio…

Amici 22, chi sono i professori? Il ritorno inaspettato di Arisa e l’addio di…

A settembre tornerà in onda una nuova edizione di Amici. Nella giornata di ieri il portale Davide Maggio ha svelato il cast ufficiale dei professori . Ci saranno due addii ma anche un inaspettato ritorno. Tra i professori di ballo confermati Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini come insegnanti di canto mentre a lasciare il programma saranno Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Da alcune settimane si erano rincorse delle indiscrezioni in merito all’abbandono delle due insegnanti. Al momento restano ignote le cause legate a questo doppio abbandono anche se sul web non si parla di altro. Anna Pettinelli e Veronica Peparini potrebbero aver avuto altri impegni di lavoro o magari sarà stata la produzione del programma a decidere di svecchiare e di dare aria nuova al programma attraverso un ricambio.

A sostituire Anna Pettinelli nella prossima edizione di Amici sarà Arisa. Annunciato il ritorno della cantante come insegnante di ballo. Sul portale di Davide Maggio si legge: “Fuori Anna Pettinelli, Arisa tornerà a sedersi in cattedra. dopo un anno di pausa trascorso alla corte di Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle e giurata a Il Cantante Mascherato”. Chi prenderà invece il posto di Veronica Peparini? Anche in questo caso si tratta di un volto noto ai fan del programma. E’ il compagno di Giorgia, Emanuel Lo, che aveva già ricoperto il ruolo di insegnante di ballo qualche anno fa: “Lascerà il programma anche Veronica Peparini dopo nove edizioni che l’hanno vista protagonista. Prenderà il suo posto, accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, Emanuel Lo, marito di Giorgia. Il ballerino e coreografo non è un nome nuovo per il pubblico della trasmissione che l’ha conosciuto nel 2016 come insegnante di hip hop e l’ha rivisto più volte come giudice. L’uomo si è esibito con artisti internazionali del calibro di Robbie Williams e Ricky Martin”.

Michele Bravi escluso dal cast della prossima edizione di Amici? Nelle scorse settimane il Messaggero aveva lanciato l’indiscrezione secondo la quale il cantante avrebbe preso parte alla prossima edizione del talent in veste di giudice o professore. A quanto pare però la notizia non corrisponderebbe a realtà visto che il nome di Bravi non figura tra i professori annunciati per la prossima edizione. Potrebbe essere l’asso nella manica di Maria De Filippi che potrebbe aver deciso di tenere blindato il suo nome anche se il sospetto di una fake news si fa strada.

Sulle pagine del Settimanale Nuovo, Signoretti aveva anticipato anche di due new entry che avrebbero avuto il ruolo di tutor ad Amici. Chiara Ferragni e Achille Lauro sarebbero stati contattati da Maria De Filippi per questo ruolo ma anche in questo caso finora è mancata una conferma ufficiale. “Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”, si legge sulla rivista. La Ferragni è stata scelta anche come coconduttrice della prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Non resta che attendere i sviluppi per capire se Maria De Filippi abbia in canna un colpo grosso.













