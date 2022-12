Amici 22, tempo di lettere di Natale/ Mattia scrive ad Angelina, Wax al suo ego e…

Amici 22 di Maria De Filippi, é tempo di Natale anche per i concorrenti del talent

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici di Maria De Filippi con il daytime datato 22 dicembre 2022 su Canale 5, che vede i concorrenti in corsa al talent dare voce ai loro pensieri maturati sotto l’albero.

Particolarmente sentiti sono i pensieri rilasciati per iscritto da Angelina Mango, che lei destina al compagno di studio, Samuele Antinelli, un invito ad affrontare il percorso intrapreso ad Amici 22, e, in generale, la vita, con ottimismo. Questo nonostante, in comune, i due abbiano il dolore provato per la perdita del padre.

“Le feste di natale per me sono sempre state un casino, perché mi sento sempre quasi costretta ad essere felice -legge il suo pensiero a Samuele la figlia d’arte dell’ex Mattia Bazar, Laura Valente, e il compianto cantautore Pino Mango-, perché mi mancano delle persone”. Spesso, come fa poi sapere nel suo pensiero rilasciato per iscritto, lei riesce a rivedersi tanto in Samuele.

Prende poi voce il pensiero sotto l’albero di Wax. Il cantautore di Turista per sempre legge quindi una lettera destinata al sé recondito, incurante delle critiche di chi possa definirlo un narcisista, con tanto di auguri generali di buon Natale: “Ho scritto una lettera a me, chiamatemi narcisista… bravo Wax, che stai cominciando a fidarti delle persone. Per me voler bene é tanto. Mettere un pezzo di cuore significa mettere un pezzo di mano… Qui sono riuscito a dire a qualcuno ‘io posso fidarmi di te’-. Quindi l’augurio -. Sogni di diamante a tutti!”. Sorprende, poi, la lettera che Mattia Zenzola, reduce dalla rottura con Maddalena Svevi, destina ad Angelina Mango. Un pensiero che fa ora pensare ai telespettatori che presto Mattia e Angelina possano ufficializzare una loro frequentazione intima, nella scuola di Amici 22: ” Cara Angelina anche se ci conosciamo da poco, rivedo di me in te molte insicurezze che abbiamo…anche se ostentiamo sicurezza sul palco”. Mattia sia auspica, inoltre, di poter continuare a coltivare il rapporto di amicizia instaurato con la figlia d’arte ad Amici 22, e le assicura che lei può contare sulla sua vicinanza ogni volta che ne abbia bisogno.

Piccolo G legge la bellezza di Maddalena Svevi oltre le apparenze

La lettera di Natale 2022 a prima firma di Tommy Dali é indirizzata ai compagni di studio nella scuola, Ndg, Piccolo G, Wax, con i quali il mittente sente di avere molto in comune, al di là dell’esperienza intrapresa in TV: “Ciao raga, a volte la vita ci ha tolto il sorriso, ma quel sorriso me lo faccio da solo. Dietro le facce da schiaffi c’é una grande fragilità. So cosa vuol dire perdersi e ritrovarsi… verso l’infinito e oltre e fan*ulo se ci odiano”.

Poi, é la volta della lettera che Piccolo G destina, inaspettatamente a Maddalena Svevi, in presenza della dolce metà Federica Andreani. Nel suo pensiero rilasciato per iscritto, il cantautore si dice ricreduto in positivo sulla ballerina che ha imparato ad amare per la sua “profondità” oltre le apparenze: “forse i follower hanno ragione”. E NDG rivolge un pensiero al compagno di stanza, ad Amici 22, Aaron Cenere: “Aaron le prime volte che ti ho incrociato in prova non mi stavi simpatico. Col tempo ho imparato che abbiamo cose in comune. Sei una persona buona e pura. Non smettere di essere te stesso, spontaneo e bambino”.

