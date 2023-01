Amici 22, tensioni in casetta dopo il Capodanno choc/ Aaron: “…Alla ca**o di cane!”

Amici 22 di Maria De Filippi, la classe di concorrenti appare ufficialmente divisa: c’entra il Capodanno choc?

Si infittisce il giallo del Capodanno 2023 choc esploso ad Amici 22, con Aaron Cenere che sbotta in un duro sfogo rivolto alla classe, ormai palesemente divisa in due fazioni tra loro contrapposte. Mentre si fa sempre più vicino il via alla fase serale del talent show, prevista in chiaro su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, emergono tra i vari componenti della classe dei concorrenti in corsa al talent delle tensioni rimaste irrisolte. il “fatto grave” del Capodanno choc, di cui sono risultati responsabili sei tra gli allievi della scuola più spiata d’Italia, facendo così emergere una chiara divisione della classe tra 2 fazioni contrapposte, sembrano configurarsi in modo sempre più marcato le inimicizie esplose al talent show.

“Ma perché raga ricominciamo a mangiare scaglionati… Non funziona così…alla ca**o di cane proprio!”, sbotta Aaron Cenere, mentre in cucina la classe di concorrenti di Amici 22 appare dividersi in più fasce orarie per il pranzo o la cena. Mattia Zenzola gli fa eco, a contestazione della disunità della classe, che si paleserebbe quantomeno all’apparenza: ”é vero, il primo pranzo da separati, dopo tutti sti giorni”. “Ridividiamo la casetta”, propone Piccolo G, come emerge nel daytime del talent datato 24 gennaio 2023.

Gianmarco Petrelli e Megan Ria confermano la disunità della classe di Amici 22

L’analisi della tensione che regna sovrana in casetta, poi, prosegue ancora, ad Amici 22, con un curioso dialogo tra i piccioncini Megan Ria e Gianmarco Petrelli.

“Tu come senti l’aria in casa?-incalza il ballerino, l’amata ballerina, e lui replica sibillino con una spiccata nostalgia dei giorni in cui i sospesi venivano allontanati dal resto dei concorrenti: “Non c’è quella cosa che c’era in quei giorni, eravamo meno… sono solo quattro in più…non lo so non riesco a capire”. Ma cosa potrebbe celarsi dietro le divisioni tra i concorrenti? “Credo che un Mattia, Niveo, Samuel, Aaron, abbiano in automatica quella chiusura…-sentenzia Gianmarco-… appena siamo tornati a stare insieme…”.

Per provare a ristabilire un clima sereno in casetta gli allievi iniziano a confrontarsi tra loro… #Amici22 pic.twitter.com/LgT7THuzDf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2023













