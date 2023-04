Amici 22, Todaro sfida Isobel con Mattia/ Il guanto del 6^ serale divide: le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear e chiamata al guanto di sfida contro Mattia Zenzola

Mentre si avvicina la sesta puntata serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear potrebbe rischiare di rivelarsi tra i nuovi eliminati al talent show. E il motivo é presto detto. Nel mezzo della competizione tra i talenti ballerini e cantanti scoperti nella scuola di Maria De Filippi, al rinnovato daytime del talent show datato 20 aprile Isobel Fetiye Kinnear é chiamata a sfidare Mattia Zenzola ad uno speciale guanto di sfida nel ballo incentrato su una choreo di danza modern.

“Cara Isobel, ecco il mio primo guanto di sfida con te… un tango da ballare in coppia sia -esordisce Raimondo Todaro nella comunicazione del guanto di sfida voluto per il sesto serale di Amici 22, tra il pupillo Mattia e la diretto competitor e allieva della collega insegnante di ballo Alessandra Celentano- sia tu che Mattia vi esibirete con Benedetta Vari”. Non é prevista quindi la diversificazione di un ruolo maschile e un ruolo femminile al guanto voluto per la sesta puntata serale: “ciò che serve é un buon parteneraggio e sono convinto che Mattia sia il ballerino più elegante nella scuola”, aggiunge Raimondo Todaro.

Isobel rifiuta il guanto di sfida contro Mattia?

La prova voluta tra Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear é un tango, e al riguardo Todaro rivendica l’equità della stessa, che non favorirebbe il pupillo latinista al confronto con la ballerina modern: “il tango non fa parte del mondo latino e la choreo é preparata da una professionista modern “.

Che Isobel Fetiye Kinnear possa risultare perdente al confronto con Mattia Zenzola o rifiutare il guanto, per poi rivelarsi a rischio eliminazione e/o tra i nuovi eliminati di Amici 22?

Nell’attesa di assistere al sesto serale di Amici 22, intanto, mentre si avvicina la data della finale del talent show fissata per il 14 maggio 2023 l’opinione dei telespettatori si divide a metà tra i supporters di Mattia e i fan di Isobel attivi via social: “Isobel riuscirà anche in questo!”, si legge tra i commenti social più aggreganti rilasciati sulla pagina Instagram di Amici 22, e poi ancora a parlare sono i fan del latinista, “Raimondo faccela vedere nel latino, Isobel”, “Mattia il più elegante della scuola- cit. 2023”. “Isobel che accetta tutto e sempre con il sorriso…prendessero esempio gli altri”, commenta un altro utente in una critica mossa contro chiunque, tra i concorrenti di Amici 22, rifiuti un guanto di sfida.

