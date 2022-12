Amici 22, Tommaso Stanzani anticipa il vincitore/ “Lei…”

Amici 22 di Maria De Filippi: Tommaso Stanzani non segue con costanza il talent, ma…

Mentre sale l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per il via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani anticipa il nome del vincitore del talent show. L’occasione che l’ex Amici 20 ha per tornare a parlare a mezzo stampa é un’intervista a Superguidatv, concessa a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, in occasione della messa in scena di Bulli Stop-Christmas Show. Uno spettacolo che nasce per dire stop al bullismo e dove tra gli altri artisti intervenuti -incalzato dalle domande della stampa- l’ex allievo di Amici 20, Tommaso Stanzani, non lesina dichiarazioni sull’edizione del talent show di Maria De Filippi in corso, Amici 22.

“Non sto seguendo molto l’edizione per i vari impegni -dichiara l’ex allievo, dicendosi quindi un non telespettatore fedele di Amici 22, per poi esprimere una sua preferenza anticipando di fatto il suo vincitore del talent -. Ad Amici non posso che tifare per Maddalena (parla di Maddalena Svevi, ndr). che è la mia sorellina. A prescindere dai risultati l’ho vista cambiata sia a livello umano che artistico. Mi auguro che rimanga dentro il più a lungo possibile perché se lo merita tanto”.

Maddalena Svevi vince Amici 22?

Tommaso Stanzani si dichiara, quindi, molto vicino alla ballerina modern allieva di Emanuel Lo, ad Amici 22. La bionda dagli occhi azzurri -tra le altre conquiste fatte durante il percorso ad Amici 22 – é riuscita a stregare anche l’ospite turco al talent, Can Yaman, il quale ha palesato di essere rimasto impressionato dal suo magnetismo esercitato sul palco. Ma non solo. Perché Maddalena Svevi ha conquistato anche il cuore del compagno di studio Mattia Zenzola, tra i banchi della celebre scuola, per poi decidersi a troncare la loro lovestory -fatta di alti e bassi- sul nascere, dando priorità agli studi della danza e quindi al percorso artistico avviato in TV.

Dopo essersi palesato distrutto rispetto alla scelta della ballerina modern, Mattia Zenzola sembra intanto riprendersi, concentrandosi sul suo percorso di studio ad Amici 22, dove per lui é giunta una leggenda a impartirgli lezioni di ballo.

E una domanda sorge ora spontanea: che tra gli ormai ex fidanzati possa esserci il futuro vincitore di Amici 22?











