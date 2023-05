Amici 22, Tommy Dali e NDG: che succede dopo il Capodanno choc?/ La nuova coppia

Amici 22, Tommy Dali e NDG uniscono le forze in musica: che succede dopo l’eliminazione?

Possono dirsi i due finalisti mancati alla finale di Amici 22, a detta dei rispettivi fandom, Tommy Dali e NDG, e non a caso intanto i due cantautori uniscono le forze per “MISS“. Si tratta di un preannunciato nuovo singolo e in uscita il 19 maggio, che i due cantautori controversi e influenti tra i concorrenti di Amici 22 presentano come il loro duetto, tanto atteso dai rispettivi fedeli supporters del duo.

Dopo l’eliminazione infertagli dall’insegnante di canto Rudy Zerbi, per effetto del fatto grave censurato dalla TV, il “Capodanno choc” condiviso con Ndg tra gli allievi responsabili del caso di Amici 22, Tommy Dali non ha mai più fatto rientro al talent show condotto dalla conduttrice Maria De Filippi, mentre i fan si sarebbero aspettati una sua partecipazione come ospite in studio al talent show. E il motivo della grande assenza in TV resta un arcano da svelare. L’uscita di scena per NDG, il quale rientrava in gioco al talent vincendo una sfida di canto contro uno sfidante esterno come voluto in punizione conseguente al fatto grave dall’insegnante Lorella Cuccarini, si registrava successivamente rispetto a quella di Tommy e in una puntata domenicale del pomeridiano. La seconda eliminazione avveniva al primo appuntamento della fase serale di Amici 22 e su votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

E intanto, dopo l’esperienza maturata al talent show Tommy Dali e NDG uniscono le forze in Miss, in uscita su tutte le piattaforme musicali e disponibile in pre-save al link https://presave.umusic.com/miss. Il duetto può dirsi un esperimento dall’alchimia magica e si concretizza in un pezzo urban con influenze pop,.prodotto da Ayden Lau e Thuke. “‘Miss‘ – anticipa Tommy Dali della nuova opera musicale– parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno, come una dipendenza”.

“‘Miss’ – dichiara dal suo canto, NDG – è una canzone che racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova. È un amore forse malato, che causa dolore e disagio, ma allo stesso tempo è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno.











