Amici 22, Tommy Dali: “Fuori dal Talent, a causa..”/ Lo sfogo dello squalificato

Oltre il successo raggiunto e la squalifica infertagli ad Amici 22, Tommy Dali prosegue la sua carriera artistica e, intanto, rompe il silenzio sull’uscita di scena dal talent show targato Mediaset. L’occasione che il giovane cantautore, tra gli artisti più rappresentativi della Generazione zeta nella storia delle 22 edizioni di Amici, ha per tornare a raccontarsi, é un’intervista concessa a Superguida TV. Per l’occasione, in particolare, Tommy Dali rilascia delle dichiarazioni inaspettate. In particolare, incalzato dai quesiti del sito web che lo raggiunge per l’intervista post-talent, Tommy Dali si sbottona, non troppo velatamente, sui motivi per i quali lui sarebbe stato squalificato da Amici 22. La squalifica si registrava nella fase pomeridiana nonché domenicale, poco prima che avesse inizio la fase serale del format TV sui talenti scoperti da Maria De Filippi, di ballo e canto.

“Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere”, esordisce Tommy Dali nell’intervista a tutto tondo, che lui rilascia a fronte del percorso di studio del canto intrapreso ad Amici. Ma non é tutto. Perché poi, inoltre, l’intervento dell’artista Gen Z prosegue, con tanto di menzione della conduttrice del talent: “Ammetto di aver tirato troppo la corda. Maria De Filippi? A colpirmi di lei è stata il modo sincero in cui dice le cose”.

Tommy Dali e le dichiarazioni allusive alla squalifica di Rudy Zerbi: la menzione di Maria De Filippi

Tommy Dali usciva di scena dal talent, per effetto della sentenza del suo insegnante di canto, Rudy Zerbi. A fronte del fatto grave censurato dalla TV, appellato nel web come “il Capodanno choc di Amici 22”, Rudy Zerbi decideva, senza se e senza ma, di eliminare Tommy Dali per l’accaduto top secret della Notte di San Silvestro, registratosi tra le mura della scuola con diversi talenti concorrenti responsabili del caso. A Tommy, però, andava la pena più severa: la squalifica dal talent. Cosa abbia fatto Dali, in complicità con gli altri allievi coinvolti nel giallo di Amici 22, resta l’arcano da svelare. “All’inizio avevo reagito male a quello che mi aveva detto, ma poi ripensandoci mi sono detto che aveva ragione”, conclude infine l’intervistato, alludendo alla conduttrice di Amici.

