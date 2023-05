Amici 22, Tommy Dali: “Mattia Zenzola vincitore?”/ Parla lo squalificato

Amici 22 di Maria De Filippi: Tommy Dali rompe il silenzio sul talent, dopo la squalifica

Tommy Dali torna al centro delle cronache rosa, dopo la squalifica ad Amici 22 di Maria De Filippi, in occasione di un intervento post-talent in cui, tra le altre dichiarazioni, non si risparmia su Mattia Zenzola. Incalzato dai quesiti di Superguida TV, che lo ha raggiunto per un’intervista esclusiva, il cantautore dal sound Pop drill si racconta senza filtri ammettendo le responsabilità legate all’espulsione da Amici 22. Ma non solo.

Oltre a dirsi espulso dalla TV per via di una cattiva condotta assunta al talent show di Maria De Filippi, poi, l’intervistato non lesina un commento a caldo neanche sulla vittoria conseguita da Mattia Zenzola ad Amici 22. Il ballerino latinista, che potrebbe dirsi agli antipodi rispetto a Tommy Dali per la condotta impeccabile palesata nell’esperienza di studio del ballo intrapresa al format di Maria De Filippi, a detta del cantautore “bello e dannato” merita, di fatto, il trionfo assoluto ad Amici 22: “Mattia si meritava di vincere. E’ l’esempio di un bravo ragazzo che ha saputo rialzarsi”, fa sapere Tommy.

E il riferimento del commento personale é anche alla rivincita segnata da Zenzola rispetto al ritiro che il ballerino subiva ad Amici 21 in seguito ad un infortunio, con la chance di re-entry e la successiva vittoria ad Amici. “Solo stima e rispetto” prosegue l’elogio di Tommy, per Mattia.

I retroscena top secret di Tommy Dali

E le dichiarazioni a margine del percorso intrapreso proseguono ancora, testualmente, con alcuni retroscena dell’ex Amici 22. “Quando sono entrato nella scuola ricordo che ho subito chiamato mio padre a cui sono molto legato -conclude Tommy Dali-. Venivo da un momento complicato della mia vita e l’ingresso nella scuola ha segnato la mia rinascita”. I momenti difficili, ad Amici 22? “Ricordo quando io e NDG siamo rimasti a prepararci da soli in studio dopo che avevamo ricevuto un provvedimento”, ammette l’ex Amici. Per la serie, non é tutto rose e fiori, in TV.

