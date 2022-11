Amici 22: Tommy Dali sospeso/ “Mai stato il figlio che mia madre avrebbe voluto”

Amici 22 di Maria De Filippi, Tommy Dali convocato a lezioni: che succede dopo il provvedimento?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime del 17 novembre 2022, dove Tommy Dali vive un momento di crisi, nel mezzo di una sospensione importante. Proprio come il compagno di studio e cantante NDG, Tommy Dali é sospeso dalle lezioni messe a disposizione dalla produzione del talent, per effetto di un provvedimento disciplinare, il che contribuisce a rendere visibilmente giù di tono il cantautore di Male. Eppure, al di là del momento no, l’artista é reduce dalla vittoria del primo Special & contest che Radio Zeta ha aperto su Rtl.102.5. pla, tra gli inediti di Amici 2022 lanciati dai cantanti in corsa verso il serale dello show. Ma il provvedimento é la goccia che fa traboccare il vaso della crisi, tanto che il vocal coach chiama a lezione Tommy Dali per sincerarsi del suo buono stato di salute psicologica. “Tommy non devi cantare, ti ho visto giù – dichiara il vocale coach Giovanni di Amici 22, alla convocazione di Tommy Dali, che quindi dà libero sfogo alla sua pena-. “Tu lo sai che carattere ho. Non riesco ad accontentarmi rispetto al mio passato. Mi sono adagiato su alcune cose, si era spenta la luce e si é riaccesa. E ho continuato a credere quella luce, anche in posti dove non esisteva”.

Tommy Dali dà libero sfogo al peso degli errori: la triste confessione sul passato

Insomma, Tommy non si perdona gli errori ad oggi commessi, incluso quello di aver sottovalutato le ore di teoria al talent, un comportamento compromettente che gli é costato il provvedimento disciplinare della sospensione alle lezioni. Ma in cuore suo é ancora viva la fiamma della voglia del riscatto: “Amici 22 é una rivalsa, non meritavo quello e la persona che ero. Io ho fatto tante ca**ate, ho sbagli da farmi perdonare. Voglio essere motivo di orgoglio per i miei. Voglio riuscire a renderli orgogliosi. Ho causato dispiaceri e ho questo fuoco dentro… lo faccio per un motivo e perché devo farmi perdonare tante cose, come dal mio babbo e mia mamma… di non essere stato il figlio che avrebbero voluto avere e che magari lo sarò comunque”.

Dopo il provvedimento disciplinare, il vocal coach Giovanni convoca Tommy Dali per capire il suo stato d’animo #Amici22 pic.twitter.com/OFrj8loZYJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2022

Riuscirà Tommy Dali a riottenere la possibilità di frequenza alle lezioni di canto ad Amici 2022, così come nell’intento di rendere orgogliosi i suoi genitori ?

