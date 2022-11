Amici 22, Tommy Dali vs Wax: “Non é vero che fa la differenza”/ É scontro, con NDG!

Amici 22 di Maria De Filippi, si accende la competizione tra Tommy Dali e Wax: la confidenza a NDG

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi con il daytime del 23 novembre 2022, che vede accendersi un confronto infuocato tra Wax, Tommy Dali e NDG. Il momento di fuoco esplode tra i competitor Tommy Dali e Wax, con quest’ultimo che taccerebbe non troppo velatamente l’allievo cantautore di Rudy Zerbi di covare invidia nei suoi riguardi, a margine di una svalutazione non troppo velata mossa alle spalle su di lui dal primo e in confidenza con Ndg.

Amici 2022, Piccolo G e Maddalena superano il compito?/ "Ci vuole faccia tosta..."

“Wax ha fatto una cosa molto particolare e poi ci metto te che hai fatto venire brividi” confida NDG a Tommy Dali, la sua classifica personale delle cover eseguite alla nuova puntata domenicale ad Amici 22-, ma Wax si é distinto di più, diventando il più virale”. Tommy si palesa del tutto contrariato, alla luce del 10 ottenuto come voto alla rinnovata gara di canto cover, con NDG che quindi lo incalza: “Ma ti sei offeso Bro?”.

Amici 2022: Claudia Bentrovato eliminata, entra Isobel/ La reazione di Wax

Tommy Dali si palesa in crisi ad Amici 22: la reazione al confronto con Wax

Tommy sembra dichiarare così di sentirsi una spanna sopra al cantante di Turista per sempre, che intanto vince a mani basse in termini di stream su Spotify Italia la gara inediti di Amici 22: “Più di prendere 10 non so cosa fare”. E presa coscienza delle parole di Tommy spese sul suo conto, Wax si difende con diplomazia: “Io non trovo niente di male, neanche se tu avessi rosicato”. La reaction?

Tommy appare in difficoltà, con la voce rotta dal pianto, e non ci sta all’idea che si possa pensare che lui rosichi sul cantautore dai capelli rossi per i consensi del pubblico tv: “Io sono così perché voglio di più da me stesso. Voglio anch’io il mio successo”. Wax, di tutta risposta, tiene a precisare di non avere nulla contro Dali: ” Tommy piace a me, é solo che mi dispiace per come ti ha risposto “, é la chiosa in confidenza con Ndg.

Amici 2022, sfida inediti Spotify: chi vince?/ Wax in testa, NDG batte Tommy, Aaron..

Ludovica e il compito della maestra Celentano, Megan e Gianmarco, Tommy Dali e NDG si confrontano sulle esibizioni di domenica e… Clicca qui per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 ⤵ https://t.co/W0UcDC3rE9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 23, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA