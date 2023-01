Amici 22, Tommy eliminato da Zerbi/ Esplode il caso choc noce moscata con Ndg e Wax

Amici 22, web in tilt per il caso “noce moscata”: le reazioni alle anticipazioni choc con Ndg, Wax e Tommy Dalì tra i protagonisti

La nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi dà vita, nel web, al caso choc “noce moscata“, con Tommy Dali eliminato, Wax, Ndg, Maddalena Svevi, Samuele Segreto, a rischio eliminazione e Valeria Mancini sostituita, in seguito ad un provvedimento disciplinare. Stando alle anticipazioni TV dell’attesa puntata, la cui messa in onda é prevista per il 15 gennaio 2023 a partire dalle 14:00, su Canale 5, un accadimento di grave entità si é registrato tra le mura della scuola più amata dagli italiani, nella notte di San Silvestro, ossia il Capodanno 2023. Un fatto, con protagonisti i summenzionati 6 concorrenti, tra allievi cantanti e ballerini di Amici 22, che i professori di canto e ballo hanno appreso solo intorno al 6 gennaio 2023, prendendo visioni delle immagini dell’accaduto messa a raccolta dalla produzione del talent. Sulla scia delle congetture e le contestazioni che ora si sollevano tra gli utenti del web, rispetto alle anticipazioni della puntata riprese da Amici news e Superguida TV, ora spunta la pista del caso “noce moscata”. Come condiviso da Amici news via Twitter, sulla base della segnalazione che una fonte insider vicina alla produzione Mediaset di Amici 22 avrebbe riportato ad una talpa, l’eliminazione di Tommy sarebbe strettamente correlata ad un bizzarro e scioccante accadimento culinario risalente a Capodanno 2023. Nel dettaglio, l’allievo di Arisa, Wax, e l’allievo di Lorella Cuccarini, NDG, si sarebbero messi alla ricerca di una miscela eterogenea di ingredienti a base di noce moscata, i cui effetti psicoattivi sarebbero equiparabili a quelli delle sostanze stupefacenti, le droghe per intenderci. Un fatto grave, per il talent, di cui -secondo Arisa- Wax sarebbe il principale responsabile e -sempre stando alle anticipazioni – i restanti 5 allievi chiamati in causa sarebbero complici. Tuttavia la preannunciata eliminazione, come provvedimento disciplinare, spetta al solo Tommy Dali. Un’anticipazione quest’ultima che infiamma le contestazioni web ai danni del talent, che vedono principalmente Zerbi tacciato di un provvedimento eccessivo stabilito ai danni dell’allievo.

Loro non sono reali”, scrive poi un utente sui 6 responsabili di Amici 22, in un cinguettio tenuto nascosto da Twitter per la tutela del bacino di utenti sensibili ai contenuti “explicit” del caso choc. Un tweet che in queste ore fa incetta di interazioni social e che ha dato vita al curioso caso choc, della noce moscata.

Le anticipazioni della puntata choc, con Tommy Dali eliminato

Una volta presa conoscenza dell’accaduto, con il beneplacito del resto della produzione del talent, i professori della scuola sono chiamati a stabilire le sorti degli allievi finiti al centro del caso choc, di cui la produzione del talent non può diffondere le immagini. Ad un passo dalla fase serale di Amici 22, nella puntata registratasi l’11 gennaio 2023, i banchi di Tommy Dali, Wax, Maddalena Svevi, Samuele Segreto, Ndg e Valeria Mancini risultano vuoti. Questo perché i ragazzi sono in sospensione di giudizio e rischiano l’eliminazione dato il provvedimento disciplinare stabilito dalla produzione del talent. Ovvero la messa in sfida immediata contro un avversario esterno. In studio si presentano, non a caso, sei sfidanti, intenti a sottrarre il banco agli allievi a rischio e a fronte dell’accaduto l’insegnante di canto Rudy Zerbi, dati i precedenti casi di condotta indisciplinata ad Amici 22 dell’allievo cantautore degli inediti Male e Finisce Bene, decide di eliminare il suo pupillo. L’allievo Tommy Dali é il preannunciato nuovo eliminato di Amici 22, mentre i restanti veterani allievi finiti a rischio, Wax, Maddalena Svevi, Ndg e Wax vincono le rispettive sfide ad eliminazione immediata.

L’altro veterano, il ballerino Samuele Segreto, vede congerlarsi il verdetto della sfida per il volere della giudice Francesca Bernabini.

Valeria Mancini, cantante e star di TikTok new entry nella scuola, viene mandata in sfida contro l’eliminato nella scorsa puntata Cricca, su richiesta dell’insegnante di entrambi Lorella Cuccarini. Accade, peraltro, sulla scia delle polemiche web che in questi giorni tacciano il talent di aver penalizzato il talento al netto dei numeri da classifica, con l’eliminazione del cantautore di Supereroi.

tommy, maddy, samu e valeria con la miscela alla noce moscata di wax e ndg pic.twitter.com/md1u5fp7PL — 𝙟𝙤🪐✨ (@lemonsqueezeej) January 11, 2023













