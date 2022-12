Amici 22: Tommy, Piccolo G, Samu e Gianmarco eliminati?/ La sfida

Amici 2022, Tommy Dali, Gianmarco Petrelli, Samuele Segreto e Piccolo G finiscono in sfida

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, la nuova puntata domenicale del talent vede finire in sfida Tommy Dali, Gianmarco Petrelli, Piccolo G, Samuele Segreto. La puntata ha il via con l’assenza in studio dei cantanti NDG e Niveo, a cui l’insegnante Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia per effetto della questione pulizie esplosa nella scuola. Ma quali sono le sorti dei cantautori di Fuori e Scarabocchi? La Cuccarini li riammette in studio e riconsegna loro le maglie di titolari del banco, per poi sottrarla nuovamente a NDG. Il cantante insieme a Wax, Piccolo G e Tommy Dali sono usciti en plein air quando non era loro consentito, durante le prove generali. Motivo per cui, unitamente alla questione pulizie e le sue ripercussioni sulla classe di concorrenti, i summenzionati cantanti si direbbero a rischio. Se Arisa decide di non prendere alcun provvedimento per Wax, che intanto celebra il traguardo del primo milione di ascolti su Spotify Italia con l’inedito Turista per sempre, Tommy Dali e Piccolo G finiscono in sfida per il volere dell’insegnante Rudy Zerbi. Entrambi gli sfidati si aggiudicano, però, la vittoria delle rispettive sfide e possono quindi restare a concorrente nella scuola più amata dagli italiani. Tuttavia Rudy indice anche un altro provvedimento per i suoi allievi: Tommy Dali e Piccolo G non possono usufruire di entrambe le due chance che attendono i cantanti, ovvero il rilascio dei nuovi inediti e la partecipazione al contest indetto da Dardust per la produzione di un brano su uno tra i 3 beat a scelta, ma possono scegliere solo uno dei due benefici.

Tra gli allievi, a finire in sfida, sono anche i ballerini Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto, per il volere di Alessandra Celentano. Il primo, ballerino allievo della Celentano, si vede scontare il provvedimento in quanto uno tra gli accusati responsabili della mancata partecipazione ai turni di pulizie ad Amici 2022. Gianmarco sfida Ginevra e a giudicare la prova è la giudice esterna Francesca Bernabini, che fa vincere il ballerino. Samuele Segreto, su giudizio espresso dalla stessa giudice, vince la sua sfida, anche se la Bernabini chiede poi l’ammissione al talent della sfidante in virtù del manifesto talento della ragazza.

Insomma, stando alle anticipazioni TV di Superguidatv e Amici news, la puntata datata 4 dicembre 2022 di Amici 2022 non decreta eliminati.

