Amici 22, Valeria allieva proposta da Cuccarini/ Niveo eliminato? “Non ho paura”

Amici 22 di Maria De Filippi, Valeria é la nuova entrata al talent?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 19 dicembre 2022, che vede Valeria come una papabile new-entry nella celebre scuola. Si parla della nuova candidata al banco di canto, proposta ad Amici 22 dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini, e al rinnovato appuntamento TV la giovane e aspirante concorrente del talent registra la sua prima lezione di canto con la mentore. “É molto carina, molto orecchiabile -dichiara la Cuccarini in confidenza con la giovane scoperta, alludendo all’inedito della candidata-, cara Valeria lavoriamo”. Nel frattempo, alla rinnovata classifica di canto di Amici 22, l’allievo cantautore titolare del banco di canto della Cuccarini, Niveo, si posiziona ultimo e pertanto é tra i concorrenti più a rischio eliminazione dal talent. Incalzato dai compagni di studio sulla nuova candidata al banco, a margine della prima lezione della giovane con la mentore, quindi, il cantautore di Scarabocchi dichiara: ” é molto brava… Ma no… Non ho mai paura. Vedo che é tanto apprezzata anche da Lorella e la sto affrontando come una delle sfide…”. Insomma, dal suo canto Niveo si palesa incurante della minaccia che rappresenterebbe Valeria ad Amici 22, con la giovane che potrebbe subentrare al posto suo, come nuova cantante titolare. Questo anche perché, Valeria é fortemente sostenuta dai telespettatori attivi via social, come indica il suo seguito su TikTok, dove lei vanta il successo del mantra ironico: “É guera”.

Niveo é a rischio eliminazione?

Che Niveo possa subire un’eliminazione da Amici 22, con il beneplacito della mentore, Lorella Cuccarini? Non é da escludersi l’ipotesi che Valeria possa accedere ad Amici, senza sottrarre il banco di titolare a Niveo. Tuttavia il rischio di nuove eliminazioni, in vista del serale del talent, incombe sui concorrenti in corsa ad Amici 22.

