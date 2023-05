Amici 22, Wax: “Avevo un dolore dentro…”/ Il segreto

Amici 22, Wax registra una rivelazione intimista e dolorosa: la verità del cantautore

Wax é il protagonista di una dolorosa confessione, nella grande attesa generale per la puntata della semifinale di Amici 22. Il cantautore dai capelli rossi, allievo di Arisa, non risparmia delle tristi dichiarazioni quando, al rinnovato daytime datato 4 maggio 2023, é chiamato a tracciare un bilancio consuntivo del percorso formativo e artistico intrapreso ad Amici 22.

Amici 22, scoppia la lite Wax vs Maddalena Svevi/ "Come ti permetti?"

Mentre ai risultati dei sondaggi indetti dal popolo di internauti nel web sulla nuova eliminazione, é anticipato come uno dei candidati al ballottaggio finale ad eliminazione certa alla puntata della semifinale, Wax registra un consuntivo di luci e ombre, dicendosi nel complesso felice dei risultati raggiunti al talent show.

Amici 22, Wax: "Ha toccato un tasto intoccabile..."/ É ancora scontro vs giornalisti

“Essere ad Amici -dichiara Wax, quando é chiamato a tracciare il bilancio della sua esperienza TV ad un passo dalla finale di Amici 22-, era una rinascita e un volermi bene di nuovo…”. L’ingresso nella scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi, per Wax, rappresenta un punto di ripartenza, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista artistico. Questo, anche a fronte di un periodo piuttosto difficile che ha visto Wax protagonista di un conflitto interiore, in competizione con se stesso: ” prima di qua avevo un forte dolore- prosegue la forte rivelazione registrata ad Amici 22 di Maria De Filippi, per poi snocciolare altre verità mai svelate, ben al di là del peso delle critiche dei detrattori che in particolare lo tacciano di non mostrare sensibilità e dolcezza in ogni sua forma nel suo essere duro all’apparenza. Nella sua rivelazione, il cantante di Ballerine e guantoni confida dinanzi ai compagni di studio conosciuti al talent show che la lezione più importante, tra quelle apprese, é quella di vivere nella forza della verità. Questo, perché ” anche una sola bugia” tira fuori l’insicurezza e quindi il non stare bene con se stessi, e “la verità ti fa vivere bene”. La gratitudine nutrita verso Amici 22, da parte dell’allievo, viene espressa anche al pensiero delle amicizie instaurate al talent show: “Fuori di qua non avevo rapporti di questo tipo”.

De Filippi bacchetta Wax e Arisa ad Amici 22/ "Critiche dei giornalisti? Allora smetti di fare questo lavoro"

Wax é il nuovo eliminato?

E, intanto, relativamente alla puntata della semifinale di Amici 22, Wax divide l’opinione dell’occhio pubblico attivo in rete tra i fan che vorrebbero vedere il cantautore qualificarsi tra i finalisti e chi invece si direbbe a favore dell’eliminazione del giovane: “Fuori Wax… i suoi atteggiamenti mi danno fastidio”, si legge in uno tra i commenti critici su Wax, più aggreganti.













© RIPRODUZIONE RISERVATA