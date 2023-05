Amici 22: Wax come Luigi Strangis, Angelina e Aaron…/ I contratti discografici

Amici 22 di Maria De Filippi, trapelano le prime indiscrezioni sui contratti discografici dei semifinalisti

La puntata della semifinale di Amici 22 sarà ricordata non solo per la decretazione dei due eliminati e i 4 finalisti, ma anche per gli spoiler sugli ep e i contratti di Aaron Cenere, Angelina Mango e Wax trapelati.

Oltre a segnare l’eliminazione di Maddalena Svevi e Aaron Cenere e al contempo la promozione all’upgrade di concorrenti finalisti per Wax, Angelina Mango, Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear, l’ottavo appuntamento serale di Amici 22 presenta in anteprima assoluta i nuovi EP al debutto in musica dei tre cantautori semifinalisti. E, intanto, così come ripreso testualmente anche dalla pagina Twitter beninformata, Amici news, trapelano anche le prime indiscrezioni sulle etichette discografiche che avrebbero arruolato i 3 cantautori in vista del rilascio dei primi Ep.

La più ricercata dalle case discografiche è stata Angelina Mango, che riceve la proposta per un contratto da due etichette: quella della nuova manager Marta Donà, La Tarma Records, e della 21Co di Maria De Filippi. E il disco sarà in licenza BMG con distribuzione ADA Music Italy. Aaron, da eliminato, firma invece il contratto con Artist First, mentre per Wax, il cui disco é previsto in licenza Warner, si rileva la proposta di un contratto discografico da 21CO. O almeno questo si evince dalle chicche di gossip lanciare online da All music Italia.

Wax come Luigi Strangis e Alex Wyse

Un primo spoiler dei prodotti musicali di Amici quest’ultimo che fa luce sul nuovo comune denominatore tra Wax, il vincitore e il rivale della scorsa edizione del talent di Amici 21, Luigi Strangis e Alex Wyse. Ossia l’ingaggio nella casa discografica nata in seno ad Amici di Maria De Filippi, che tra i soci fondatori annovera Gabriele, il figlio adottivo della conduttrice De Filippi e il compianto consorte Maurizio Costanzo. Questo, al di là della visibilità e la popolarità che i tre Amici si sono conquistati prendendo parte al talent, a differenza di Angelina, già nota figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango Ancor prima della partecipazione ad Amici 22. Ma non é tutto.

