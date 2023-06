Amici 22, Wax defollowa Maddalena Svevi/ Che succede al debutto di Rock in Roma?

Amici 22, Wax e Maddalena Svevi non si seguono a vicenda: é rottura tra i due talenti?

Nelle ore che anticipano la messa in onda di Rock in Roma-Full out di Amici 22, tra i protagonisti dell’evento Wax e Maddalena Svevi passano al centro del gossip. Il motivo? Il cantautore e la ballerina, tra i talenti uscenti dell’ultima edizione di Amici, Amici 22, sono protagonisti di una serie di movimenti social che destano il sospetto per il web che i due giovani siano protagonisti di una dura lite tra loro. Così come si segnala tra gli utenti via social, nell’attesa generale di Rock in Roma-Full out -il concerto di reunion tra i concorrenti del talent show di Amici 22 vinto da Mattia Zenzola- Wax ha defollowato Maddalena Svevi. Accade sul re dei social: in parole più semplici, il cantautore di Grazie non segue più gli aggiornamenti del profilo della ballerina con cui é chiamato a condividere la messa in onda di Rock in Roma- Full out di Amici 22, prevista in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity, nella prima serata del 20 giugno 2023.

Il non segui di Wax, tuttavia, non é ricambiato da parte dei Maddalena Svevi. La ballerina dagli occhi di ghiaccio, infatti, continua a seguire Wax sul re dei social network, segno che l’acredine tra i due non sia reciproco, almeno non pubblicamente, via social. Tra gli utenti attivi nel web, alla luce di quanto emerge nell’attesa di Rock in Roma- Full out di Amici 22, intanto, l’opinione generale dell’occhio pubblico si divide tra le reaction più disparate. Se da una parte gli internauti invitano i due giovani a sostenersi a vicenda via social e a chiarire sui motivi legati al “non segui”, dall’altra parte c’é chi sostiene la posizione di Wax, ritenendo che il cantautore dimostri coerenza nel defollow inferto a Maddalena.

La lite tra i protagonisti di Rock in Roma- Full out di Amici 22 é il motivo del defollow?

Questo, dal momento che i due hanno discusso animatamente tra le mura del talent show televisivo, Amici 22. In particolare in una puntata del daytime pomeridiano di Amici 22, Wax ha sfilato a Maddalena il telecomando dalle mani per cambiare canale. Un’azione che ha indispettito la ballerina, che di tutta risposta gli ha dato del bambino, e il cantautore le ha suggerito di bere una tisana. Maddalena ha replicato dichiarando che forse avrebbe dovuto prenderla lui, dato che si “scalda sempre nella vita”. Parole che hanno mandato su tutte le furie, Wax (che ha debuttato a Napoli Pizza Village, NDR): “Perché devi giudicarmi? Tu sei falsa, non sei una persona vera. Non perdo tempo con persone come te”.

Ma quale sia il motivo alla base del defollow, possono dirlo al web solo i diretti interessati.











