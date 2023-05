Amici 22: Wax diventa finalista tra luci e ombre/ Vincitore a sorpresa?

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax conquista la finale: la “strada maestra”, tra luci e ombre

É uno dei finalisti di Amici 22, Wax, che segna un percorso di studio del canto sorprendente, tra i traguardi raggiunti ben al di là delle critiche, al talent show. Avviava il suo percorso nella scuola dei talenti come cantautore dal cuore ribelle, promosso dalla mentore e insegnante di canto in attività, Arisa. E da subito l’anno scolastico presentava delle minacce importanti, per lui. Tra le infrazioni del regolamento, intese come ritardi alle lezioni ed altri comportamenti sopra le righe in una condotta scolastica non edificante nella forma, Wax finiva nel post vacanze natalizie etichettato come “capobanda” del Capodanno choc di Amici. Un fatto grave, a detta della produzione del talent, che viene censurato dalla TV made in Italy. E vincendo la sua sfida di permanenza nella scuola, impostagli come punizione del fatto, Wax rientra nei giochi del talent show, mentre nel web i telespettatori detrattori, sulla scia di una compagine della stampa avversa, gli muovono una dura accusa. Quella di non cantare totally live, di non essere un cantante perché performer con strumenti d’ausilio vocali, come le doppie voci e l’autotune, usato per la manipolazione dell’audio e la voce.

Wax debutta nella Top 20 della classifica iTunes

Dal suo canto Wax difende la sua posizione, rivendicando il suo essere un artista libero, svincolato da schemi, stereotipi e per aggiunta le regole poste in essere dal punto di vista della tecnica nella musica. Ed é con la promozione al titolo di concorrente del serale che l’allievo di Arisa si impone come un “artista di strada”, esperto d’arte nato per il merito della gavetta fatta alle sue condizioni, che scrive a prima firma gli inediti lanciati in TV, Turista per sempre, Ballerine e guantoni, Grazie e Anni ’70. Pezzi che editi, poi, consacrano il cantautore come il primo della classe canto per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italy.

E, intanto, commuove i fan attivi nel web, Wax, dichiarandosi un artista nato per strada, per le vie della periferia di Milano, dove imparava a distinguere il bene e il male. Wax, se al debutto TV sentiva che la sua maestra fosse la strada sregolata attraverso il talent show giunge ora alla conclusione che quella di Maria De Filippi sia la scuola per antonomasia: “Ho imparato ad imparare”. Nell’attesa della finale di Amici 22, intanto, Wax si posiziona nella Top20 della classifica iTunes Italy Top Songs. Segno che potrebbe preludere ad un debutto di successo nella musica per il cantautore.

Voto di fine percorso ad Amici 22: 8 e mezzo!

