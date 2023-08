Amici 22, Wax e Angelina Mango una coppia segreta?/ La verità di Cricca

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax nascondono un flirt?

Angelina Mango e Wax sono una coppia top secret, oltre il tempo e lo spazio del talent show che li ha visti al debutto TV in musica, Amici 22. O almeno ne avrebbe resa testimonianza il loro ex compagno di studio, al programma TV sui talenti, Cricca, in una confidenza fatta “tra Rimini e Riccione”. Questo, secondo la segnalazione di un utente giunta al blogger di gossip nel web, Amedeo Venza, che riprende testualmente la voce clamorosa via Instagram: “Peccato che hanno fatto passare tutti per pazzi e ora lei fa finta di niente. Forse per facilitarsi la vita visto che lavora con il ragazzo”. Insomma, stando a quanto segnalato Angelina Mango e Wax avrebbero tenuto top secret il loro idillio d’amore. Ma per quale motivo i cantautori avrebbero convenuto insieme di nascondere il loro presunto sentimento, in un programma come Amici, dove la visibilità porta al successo garantito?

La domanda sorge spontanea e, intanto, un’altra segnalazione giunta a Venza conferma la prima, sostenendo che ai tempi del talent all’edizione di Amici 22 Wax abbia creduto che con Angelina si potesse ufficializzare la loro lovestory. D’altro canto, “forse lei non ha avuto il coraggio di lasciare“. E il riferimento é allo storico fidanzato musicista di Angelina Mango, con lui la cantautrice lucana ha da tempo un sodalizio artistico e personale.

Esplode il gossip sul triangolo di Amici 22

I due fidanzati, ad esempio, si esibivano al concerto del Primo Maggio insieme, ancor prima che la figlia d’arte di Pino Mango entrasse a far parte del talent di Amici. Se ne deriva, quindi, il gossip che vedrebbe Angelina Mango tacciata di non aver fatto una scelta di cuore, ma di testa, pensata a garanzia del sodalizio artistico che la vede protagonista da anni.

Insomma, per il gossip made in Italy non si direbbe azzardata l’ipotesi di un possibile triangolo tra la cantautrice, Wax e Antonio Cirigliano, il fidanzato ufficiale della figlia d’arte.

