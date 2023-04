Amici 22: Wax e Angelina sono innamorati?/ Gli indizi “catturati” dai fan

Amici 22, tra Wax e Angelina potrebbe esserci del tenero: la lettera di Arisa

Il Serale di Amici di Maria de Filippi 2023 può dirsi ufficialmente entrato nel vivo; tra scontri avvincenti ed eliminazioni inaspettate, la corsa alla coppa si appresta a toccare le ultime tappe. Diversi sono i protagonisti del talent che vantano un discreto seguito tra social e appassionati, ma non sempre le dinamiche della gara coincidono con le reali ambizioni e speranze. Nel frattempo, su un binario parallelo tiene banco una curiosa situazione con protagonisti due cantanti: Wax e Angelina Mango.

I rumors sentimentali nella scuola di Amici 22 non sono mancati, in linea con le altre edizioni; c’è una pseudo-coppia però che sembra alimentare un certo mistero con annessa curiosità dei fan. Si tratta appunto di Wax e Angelina Mango; entrambi nello scacchiere dei cantanti e legati da una forte amicizia da ormai diverse settimane. Il rapporto tra i due è spesso sotto la lente d’ingrandimento, complice la personalità ondivaga della giovane e il carattere magnetico del rapper. Gli appassionati di Amici 22 hanno comunque notato alcuni indizi particolari che sembrerebbero testimoniare un sentimento che potrebbe andare ben oltre l’amicizia.

Wax e Angelina, una liaison avvolta nel mistero: due retroscena alimentano i rumors

La presunta liaison tra Wax e Angelina ha iniziato ad intrattenere i fan di Amici 22 in particolare da qualche giorno; la data “x” può essere considerata la lettera di Arisa destinata agli allievi che, velatamente, poteva sembrare un chiaro riferimento a quel rapporto misterioso ma forte. A rincarare la dose hanno partecipato diversi blog e siti di informazione che hanno puntualmente posto i riflettori su alcuni aneddoti tutt’altro che “innocenti”. Uno degli aneddoti più chiacchierati è riferito al post-diretta dell’ultima puntata del Serale.

Nell’occasione sopracitata, Wax e Angelina sono gli ultimi a raggiungere i compagni sui gradini e ha destato particolari sospetti l’arrivo del cantante a petto nudo; seguito da Angelina quasi attenta a rimettersi in ordine. I più fantasiosi hanno invece azzardato la possibilità che la produzione abbia scelto di tagliare la scena dove Wax corre a consolare proprio Angelina, affranta dopo l’uscita della sua cara amica Federica. L’indiscrezione nascerebbe dalla presenza di un paio di scarpe nella stanza della giovane, appartenenti appunto al cantante. In ogni caso, l’intesa tra i due è evidenti; che si tratti di amicizia o altro, in un contesto così competitivo osservare la bellezza di un rapporto umano così puro fa sempre bene alla vista e al cuore.











