Amici 22: eliminati semifinale e pagelle/ Wax e Mattia top, Maddalena e Aaron fuori

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel é la prima tra i 4 finalisti e…

La nuova e penultima puntata di Amici 22 decreta i 4 finalisti e i 2 eliminati del talent. O almeno questo é una sola parte integrante delle pagelle a prima firma di Il sussidiario.net, redatte relativamente all’ottavo appuntamento serale di Amici 22. Il rinnovato serale é una sfida al cospetto delle sentenze dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, tra i 6 concorrenti in corsa per un posto alla finale, che sono Wax, Angelina Mango, Isobel Fetiye Kinnear, Mattia Zenzola, Maddalena Svevi, Aaron Cenere.

Wax, dedica "romantica" per Angelina ad Amici 22/ Canta a pochi centimetri da lei e..

Il penultimo appuntamento TV di Amici 22 vede la ballerina allieva di Alessandra Celentano, Isobel Fetiye Kinnear, registrare nel complesso una performance al di sotto delle aspettative. Mentre sono in molti tra gli utenti votanti ai sondaggi indetti nel web, a darla come favorita al titolo di vincitore del circuito ballo e al titolo di vincitore finale del talent show, l’australiana registra una performance sottotono rispetto alle puntate del serale precedenti. Buona l’espressività del viso, al netto della monoespressione palesata con il corpo, nel movimento di danza, che talvolta, in alcuni passaggi coreografici, risulta ad occhio nudo incerto e barcollante. La migliore esibizione si rivela essere la choreo eseguita sulle note di I’m a slave 4 you di Britney Spears ed é il momento TV in cui appare evidente che l’australiana si ispiri all’idolo e cantante statunitense che debuttava in musica negli anni ’90, rivoluzionando l’educazione fisica del Pop. Un’esibizione che fa breccia nel cuore del giudice e fan sfegatato di Santa Britney, Giuseppe Giofré, così come nei cuori dei fan della Spears attivi nel sentiment web. Ma non é tutto. Complice la choreo spearsiana, l’australiana ballerina allieva di Alessandra Celentano raggiunge l’upgrade di prima finalista, oltre ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice provvisoria del premio Tim che verrà conferito alla finale. Voto: 6 e mezzo.

Finalisti Amici 2023, chi sono?/ Anche Wax in finale, Aaron eliminato!

E se la prima tra le manche di sfida vede imporsi Isobel come prima finalista, la seconda manche vede brillare Mattia Zenzola. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro sprigiona una consapevolezza del corpo sorprendente e le insicurezze che lo attanagliavano, relativamente anche ai complessi maturati su dei sedicenti difetti fisici del ballerino, si rilevano superati. Tanto che il giudice Cristiano Malgioglio si dice estasiato dalla sensualità di Mattia: “Beata chi ti sposa, figlio mio!”. E a fargli eco é poi il collega giudice, ex concorrente e ballerino professionista, Giuseppe Giofré. L’ex Amici proclama Mattia come il miglior ballerino latinista, in primis per versatilità -la capacità di sapersi prestare ad altri stili che non siano il proprio- nella storia della scuola di Amici. Una performance, quella dell’allievo ballerino di Raimondo Todaro, che fa incetta anche di consensi social, dei fan che a gran voce fanno il tifo per la vittoria del circuito ballo e la vittoria finale del talent show del beniamino, che nel best moment della performance sulle note di Americano si candida per il titolo di vincitore del ballo e vincitore finale di Amici 22 . Voto: 10 e lode.

AARON O WAX, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Fuori il cantante di Rudy Zerbi!

La terza manche di sfida decreta la prima dei due eliminati e la terza finalista, di cui l’eliminata é Maddalena Svevi. Per l’allieva ballerina di Emanuel Lo la semifinale non può dirsi un appuntamento TV fortunato. Questo, dal momento che é decretata eliminata nonostante riesca a rendersi veicolo dell’emozione di una choreo sempre nuova, e la commozione del maestro Emanuel Lo che la elogia in un endorsement dove lui si dichiara emotivamente colpito dalla “liberazione” di Maddy, intesa come la vera nascita artistica della ballerina. Very underrated é la sua performance, troppo sottovalutata rispetto al giudizio dei giudici, soprattutto al confronto con la rivale Isobel Fetiye Kinnear e alla luce del best moment TV segnato sulle note di Un briciolo di allegria di Blanco & Mina. Voto: 9.

Le pagelle de Il sussidiario.net consacrano Wax come l’outsider di Amici 22

La terza manche di sfida, al contempo, decreta anche la terza finalista, Angelina Mango. La giovane si direbbe una garanzia nel circuito canto competitor per un posto alla finale di Amici 22. Anche se, nel complesso, lei non registra la performance migliore tra i vari appuntamenti TV serali del talent. Recupera lo smalto “pink” di “eterna prima della classe canto” quando presenta il nuovo inedito Ci pensiamo domani, che al di là dei sondaggi web che la vedono favorita al titolo di vincitrice del circuito canto e di vincitore finale, si candida al titolo di tormentone pop dell’estate 2023 made in Italy. Voto: 8 e mezzo.

La quarta ed ultima manche vede sfidarsi Aaron Cenere e Wax, e il secondo ha la meglio sul primo. Aaron registra l’ennesimo appuntamento TV serale dalla interpretazione efficace a intermittenza, risultando disconnesso, troppo spesso, nella performance rispetto al senso della canzone che é chiamato ad eseguire nella categoria di appartenenza, il canto. Tuttavia gli va riconosciuto un timbro vocale graffiante e catchy, quindi accattivante, che potrebbe dare buoni frutti nell’industria musicale made in Italy. Energica la performance di presentazione del nuovo inedito, dal titolo Visione led. Tuttavia, il biondo é il secondo eliminato dopo Maddalena, il che delude le aspettative dei fan del beniamino. Voto: 6 e mezzo.

La manche finale del serale di Amici 22 decreta al contempo anche la promozione all’upgrade di quarto finalista per Wax. L’allievo cantautore dai capelli rossi, complice il suo Rebel heart e la scelta di vivere con la verità nella libertà dell’arte incondizionata, canta e incanta i giudici e non solo. La critica della stampa comincia a rivalutare il milanese come la giovane promessa del cantautorato made in Italy, dal momento che la penna Wax suona intrigante tra le note delle canzoni scritte a prima firma. Particolarmente coinvolgente é il best Moment che registra nella performance promozionale del singolo Ballerine e guantoni, che mette a segno un notevole volume di stream su Spotify Italia, dove il cantautore riesce a superare Angelina nel computo degli ascolti complessivi calcolato relativamente ai singoli lanciati dai rivali “intimi” ad Amici 22. Voto: 10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA