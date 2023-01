Amici 22, Wax eliminato?/ Arisa: “Il successo dell’artista é il valore persona”

Amici 22, Arisa lancia l’ultimatum a Wax: accade per effetto del giallo di Capodanno 2023

Si infittisce il giallo del Capodanno 2023 rivelatosi un fatto grave ad Amici 22 e che ora vedrebbe a rischio eliminazione Wax, tra gli allievi coinvolti nel caso, così come lascerebbe intendere Arisa. La cantante di Sincerità e insegnante di canto all’edizione del talent di Maria De Filippi in corso, come emerge nel daytime di Amici 22 datato 18 gennaio 2023, cerca e ottiene il confronto con Wax, occasione in cui in merito al Capodanno choc lancia un ultimatum al pupillo. Lei, in sintesi, gli anticiperebbe che non sarà disposta a perdonargli oltremodo gli atteggiamenti dettati dall’insolenza, le mancanze di rispetto e ogni altro atteggiamento di cattiva condotta. La premessa che fa al pupillo, la cantante, intanto, é che il successo di un artista -la categoria che lui rappresenta ad Amici 22- si fonda sul valore della persona, e in questi termini, dato il fatto grave, lui l’ha delusa o meglio ha deluso le aspettative di ogni singolo elemento della produzione del talent show di Maria De Filippi.

“La prossima volta che sei incluso in un provvedimento disciplinare te la levo la maglia”, dichiara Arisa al nuovo confronto voluto con Wax, dichiarandolo in definitiva a rischio eliminazione. E il cantautore gli fa eco, anticipando che sarà lui, all’occorrenza, a congedarsi dal banco di studio, ad Amici 22.

Arisa non ci sta e contesta Wax: “perché non ti sei tolto la maglia da solo? Non ti montare la testa! -aggiunge poi la prof, riferendosi all’esito della sfida punitiva che ha visto il cantante battere lo sfidante e riottenere il banco-. ‘La maglia me la levo da solo’, sei insolente… non é giusto esserlo… potrebbe essere giusto verso la gente che ti prende a botta in testa e tu non ci stimi… sennò non ci deluderesti… ci hai deluso”. Insomma, a detta di Arisa, Wax non avrebbe onorato la grande chance della partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Che Wax possa, quindi, rivelarsi tra i prossimi nuovi eliminati, al talent?

