Amici 22, Wax: “Fuori faccio il panico..”/ Che succede dopo la finale?

Amici 22, Wax si racconta dopo il terzo posto nell’ordine di gradimento finale

É il terzo classificato ad Amici 22 e intanto, a margine del percorso vissuto in TV Wax rompe il silenzio. L’occasione che il cantautore milanese ha, di poter tornare a raccontarsi, tracciando un bilancio consuntivo della vita senza lesinare parole su cosa abbia rappresentato per lui l’esperienza di studio della musica intrapresa ad Amici, é un’intervista concessa a Witty TV. Negli istanti successivi al termine della puntata finale di Amici 22, dove tra le altre esibizioni il cantautore milanese ha presentato il nuovo singolo Anni ’70, Wax così esordisce alla prima intervista post-talent: “È finita, mi sono girato e ho detto è finita perché doveva finire prima o poi. Sono qua da settembre, c’è una data di scadenza anche qua. Sono veramente contento perché sono entrato qua a settembre con una testa e sono uscito sempre con la mia testa, ma migliorato al 100% e concentrato. Devo ringraziare un sacco di persone, le persone che lavorano dietro”.

L’intervento post-Amici 22 del cantautore ed ormai ex allievo di Arisa, poi, prosegue nei ringraziamenti destinati ai nuovi punti di riferimento, tra i compagni di avventura e il resto della produzione del talent show: ” Sono contento delle persone che ho incontrato qua, sono riuscito a costruire delle amicizie molto vere e ora è finita nel modo penso più bello che poteva succedere”.

Il lato più recondito di Wax: le dichiarazioni post-finale di Amici 22

E non mancano dichiarazioni a caldo neache sul lato artistico del percorso intrapreso ad Amici 22, inclusa la performance registrata alla puntata finaleLo del talent show di Maria De Filippi: ” Ho cantato e ho dato su 100, 1000 ve lo assicuro, perché mi sentivo matto. Hai presente quando ti senti matto? Non lo so non capivo niente, parlavano solo le emozioni, anche con il corpo. Al Wax di settembre direi, rimani là e fai fare a me il lavoro. Credo che sia arrivata la verità, da settembre fino ad adesso e arriverà ancora ne sono sicuro, la cosa più importante è quella, la verità.

Ma cosa attende il cantautore di Milano, adesso che é previsto il rientro a casa, dopo il talent TV? Il primo pensiero va anche alla donna più importante: ”Quando torno a casa prendo le mie mani, le metto dietro la schiena di mia mamma così da abbracciarla forte forte, che deve capire quanto le voglio, quanto la amo e poi faccio un aperitivo. Ho vinto, sappiatelo, fuori faccio il panico.”, conclude, Wax.

Nel frattempo, inoltre, il ritorno social di Wax si registra su Instagram. A corredo di un nuovo scatto social, “l’artista ispirato alla strada maestra” torna a scrivere agli utenti, preannunciando nuovi progetti in cantiere: “Concentrato sulla luce”, é il nuovo stato social di Wax.

