Amici 22, Wax: “Ha toccato un tasto intoccabile…”/ É ancora scontro vs giornalisti

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax replica alle critiche spinose: s’infiamma lo scontro

É ancora scontro a distanza tra Wax e una compagine dei giornalisti, o almeno questo lo si direbbe a margine del rinnovato daytime di Amici 22, datato 1° maggio 2023. Nel nuovo appuntamento in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Wax tiene a replicare alla critica ricevuta dai due terzi dei giudici adibiti alle votazioni al settimo serale di Amici. Ossia quella che lo taccia non troppo velatamente di manifestarsi intollerante alle critiche dei giornalisti, il che denoterebbe immaturità e insicurezza nell’essere artista da parte del cantautore. E la replica di Wax, oltre a voler mettere a tacere il giudizio critico dei giudici Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, che alla nuova puntata del sabato sera hanno criticato la prova di canto sulle note di Quelli che benpensano – una replica in formato canzone destinata ai giornalisti, dopo la pagella funesta della stampa che tra le critiche lo definisce “bulletto di periferia”, infiamma il botta e risposta accesosi tra il giovane e la critica giornalistica.

Wax non ci sta all’attacco sul personale, le origini e la provenienza

“Lí volevo parlare di più- esordisce nell’intervento post-puntata, Wax, infiammando lo scontro che lo vede contrapporsi alla stampa avversa e i giudici del serale di Amici che criticano la reazione del giovane alle sentenze negative della stampa-, nel senso che non volevo essere visto come arrabbiato… io non ce l’ho contro i giornalisti”. Quindi, in un chiarimento della sua posizione, Wax rende noto di non digerire la sentenza della giornalista che lo critica relativamente alle sue origini e alla provenienza con l’appellativo di “bulletto di periferia” che lui riterrebbe discriminatorio: “semplicemente é stata una volta lì… la giornalista lì ha toccato un contenuto per me intoccabile…”.

Wax si dichiara, quindi, dispiaciuto per il fatto che da parte della giuria del serale di Amici 22 la sua replica alla stampa passi come dettata da una mancanza di autostima del cantautore, che a detta di Malgioglio non sarebbe in grado di gestire le critiche -“…vanno prese per buone e fanno crescere!”- e per Bravi mancherebbe di autoironia: “nel senso che per rispondere ad una critica bisogna essere scanzonati e io ci ho letto la rabbia… e invece ti trovo capace di autoironia”. Tuttavia, Wax concorda con Bravi, rispetto alla sentenza del giudice secondo cui lui avrebbe potuto replicare alla stampa servendosi dell’autoironia, che il primo riconosce tra le sue qualità.

Anche Wax risponde ai consigli dati dai giudici durante la settima puntata del Serale… #Amici22 pic.twitter.com/sOONDPwbIy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 1, 2023













