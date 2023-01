Amici 22, Wax: il fratello Pietro é un nuovo concorrente?/ Spunta una canzone e..

Amici 22, dopo Wax anche il fratello Pietro concorre al circuito canto?

Ad Amici 22 potrebbe prendere parte Pietro, il fratello del più discusso tra i concorrenti in corsa al talent, Wax. O almeno questo é stando ad una teoria esplosa nel web, rispetto ad una canzone che Pietro presenta in queste ore nel web, dedicata proprio al fratello Wax. Il regalo online spunta nei giorni segnati dal caso choc -“noce moscata”- esploso ad Amici 22. Si tratta del “fatto grave” registratosi nella notte di San Silvestro e che vede responsabili 6 allievi concorrenti, tra questi anche Wax, di Amici 22. Un fatto censurato in tv e per cui é stato stabilito dalla produzione del talent un provvedimento, ovvero la messa in discussione dei sospesi, con Wax che ha rischiato l’eliminazione dal talent per poi vincere la sua sfida a cui é stato sottoposto, salvando così il banco di studio del canto. Il caso é appellato dal web come “noce moscata” per via di una voce giunta online da una fonte insider.

Gli allievi si sarebbero intrattenuti nella notte a cavallo tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023 nell’esperimento di una miscela eterogenea di ingredienti a base di noce moscata, dagli effetti psicoattivi come quelli delle droghe. Questo, per una pozione magica, alla ricerca di un benvenuto al nuovo anno da sballo. Un esperimento di cui sarebbe stato regista Wax, a detta della sua stessa insegnante Arisa, poi confermato dalla conduttrice del talent, Maria De Filippi. E sulla scia della polemica web esplosa sul caso con annesse contestazioni di cui tra i telespettatori si chiede l’uscita dal talent di Wax per il “fatto grave” ancora top secret, ora tra gli internauti si pensa che Pietro, fratello del “capobanda noce moscata” possa candidarsi al banco di Amici 22, e magari riuscire ad aggiungersi ai concorrenti al talent. Questo per una canzone che é ora virale su TikTok, che Pietro pubblica in un video sul suo profilo ufficiale del noto social e con tanto di dedica a Wax: “Canzone per Waxiello che mi manca e spero sia felice”.

Pietro si candida al circuito canto di Amici 22? Esplode la teoria web

Questo, dopo che il fratello di Wax ha preso le difese del discusso cantautore di Amici 22 rispetto alle critiche ricevute per effetto del misterioso “fatto grave“: “Ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno. Tutto. E vi posso dire che a Capodanno nella casetta di Amici, quindi il 31 dicembre, non è successo un ca**o. Chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione sta insultando anche la mia. Oltre a insultare la mia famiglia insulta anche la mia educazione. Non è carino e, soprattutto, non serve a un ca**o”.

Che la produzione di Amici 22 possa valutare la canzone inedita come la candidatura di Pietro per un banco di canto, al talent show ?











